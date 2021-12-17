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Номер извещения
АП009808
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на "СМР Комплекс работ по разработке карьеров (примечание: разработка карьеров грунта, в т.ч. гидронамывным способом) на Кетовском месторождении нефти"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 76813
Адрес электронной почты
RC_KS@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалко Людмила Петровна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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"СМР Комплекс работ по разработке карьеров (примечание: разработка карьеров грунта, в т.ч. Гидронамывным способом) на Кетовском мест
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 08:00 GMT +317.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009808Дата и время окончания срока приема заявок "СМР Комплекс работ по разработке карьеров (примечание: разработка карьеров грунта, в т.ч. Гидронамывным способом) на Кетовском местТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
"СМР Комплекс работ по разработке карьеров (примечание: разработка карьеров грунта, в т.ч. Гидронамывным способом) на Кетовском мест
Официальный сайт, на котором размещена документация
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