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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию

    Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893815Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекциюОбьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110893815

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    02.12.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304

    Контактный телефон

    +7 913 952-00-07

    Адрес электронной почты

    Moskalenko.AEv@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утенков Олег Николаевич

    Место рассмотрения заявок

    Обь

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 06:00 GMT +315.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893815Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекциюОбь

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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