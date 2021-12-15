www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110893815
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
02.12.2021 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304
Почтовый адрес
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304
Контактный телефон
+7 913 952-00-07
Адрес электронной почты
Moskalenko.AEv@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Утенков Олег Николаевич
Место рассмотрения заявок
Обь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 06:00 GMT +315.12.2021 06:0015.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893815Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекциюОбь
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание медицинских услуг сотрудникам по проведению анализа на коронавирусную инфекцию
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.