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    Главная / Торги / Оказание услуг сотовой связи

    Оказание услуг сотовой связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:5913.12.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893838Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг сотовой связиМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893838

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    140-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг сотовой связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__140_2021.pdf

    Извещение_о_конкурентном_отборе.doc

    Документация_о_конкурентном_отборе__140_2021.docx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_2._Техническая_часть..docx

    Приложение_3__Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___ЦП_1.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калашаовой Фатима Хаджимуратовны

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг сотовой связи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893838Подведение итогов не позднее Оказание услуг сотовой связиМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг сотовой связи

    Начальная цена

    1 123 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    61.20.11

    Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя

    Классификатор ОКВЭД2

    61.20

    Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114427/name/61bc7866257915.57095460

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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