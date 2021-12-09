Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / реализация лома и отходов черных металлов

    реализация лома и отходов черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112198Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома и отходов черных металловДолгопрудныйПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    реализация лома и отходов черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Московская область, г.Долгопрудный, площадь Собина д.1

    Номер извещения

    ГП112198

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие

    Предмет договора

    Реализация лома и отходов черных металлов

    Начальная цена

    1936203.6

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    02-12-2021 09:42 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.12.2021 17:00

    Дата и время проведения

    13.12.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_черного_лома.rar

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_ГП112198.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно ТЗ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 408-31-44 доб. 74955657704

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Никифорова Ксения Сергеевна по вопросом ТЗ Ярилов Александр Вячеславович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zakupki@dnpp.biz

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 408-31-44 доб. 74955657704

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно ТЗ

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно ТЗ

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110990884
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    581252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    21 226 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014508
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2...
    594940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Конкурентный отбор № АП008538
    Поставка гайковерта ударного электрического
    Поставка гайковерта ударного электрического
    562246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211081453
    МИ №186/МИ - Антифриз, концентрат L2629 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    МИ №186/МИ - Антифриз, концентрат L2629 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    593704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 607 537
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211089971
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов, давлением до 1,2 МПа от точки присоединения до сети газопотребления объекта, расположенных на территории Челябинской области
    Выполнение строительно-монтажных работ и работ по врезке подземных, надземных газопроводов,...
    594935
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 21:59(GMT+03:00)
    30 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135963
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    565699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    9 937 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП111526
    299/07.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка быстроразъемных соединений
    299/07.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка быстроразъемных соединений
    557995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    48 672
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157070
    325/26.09.21/АС/КО/Э Поставка школьных ранцев
    325/26.09.21/АС/КО/Э Поставка школьных ранцев
    539873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    115 989
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить