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Наименование процедуры
реализация лома и отходов черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, г.Долгопрудный, площадь Собина д.1
Номер извещения
ГП112198
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
Предмет договора
Реализация лома и отходов черных металлов
Начальная цена
1936203.6
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-12-2021 09:42 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.12.2021 17:00
Дата и время проведения
13.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 408-31-44 доб. 74955657704
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
Контактное лицо продавца/инициатора
Никифорова Ксения Сергеевна по вопросом ТЗ Ярилов Александр Вячеславович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@dnpp.biz
Телефон продавца/инициатора
+7 495 408-31-44 доб. 74955657704
Адрес местонахождения продавца/инициатора
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно ТЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно ТЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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