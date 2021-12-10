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    Главная / Торги / Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:5910.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110897902Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110897902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    295/КО/02.12.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Итоговый_протокол_295_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, BOX, 1287

    Контактный телефон

    8126095951

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110897902Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по формированию, печати и доставке платежных документов в 2022–2024 гг.

    Начальная цена

    25 843 862,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    82.1

    Услуги в области административного и вспомогательного обслуживания

    Классификатор ОКВЭД2

    82.1

    Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113576/name/61bc370359fa28.34798650

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации"

    Кол-во: 1.00000

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