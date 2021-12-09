www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112197
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ферромолибдена
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ферромолибден марки ФМо 60 ГОСТ 4759-91, фракция 02-50мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:30 GMT +309.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112197Дата и время окончания срока приема заявок Ферромолибден марки ФМо 60 ГОСТ 4759-91, фракция 02-50ммКолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:3009.12.2021 10:3009.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112197Дата и время вскрытия заявок Ферромолибден марки ФМо 60 ГОСТ 4759-91, фракция 02-50ммКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ферромолибден марки ФМо 60 ГОСТ 4759-91, фракция 02-50мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
120+50 тонн (опцион Покупателя)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.10.12.160
27.13
Документация лота
Кол-во: 120
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.