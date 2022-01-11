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Наименование процедуры
Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены на право заключения договора по продаже составных конструкций тяжелых механизированных мостов - ТММ-3 (мостовой блок без и с промежуточной опорой пролетной конструкции 10,5 м) (дата изготовления с 1986 по 1991)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Саха (Якутия), Республика Саха, г. Нерюнгри, пос. Чульман, объект МГ «Сила Сибири» (этап 2.5) база МТО КТП-2 (участок строительства км 1135 - км 1199)
Номер извещения
ГП112199
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
Предмет договора
Продажа составных конструкций тяжелых механизированных мостов - ТММ-3 (мостовой блок без и с промежуточной опорой пролетной конструкции 10,5 м) (дата изготовления с 1986 по 1991)
Начальная цена
351944327.97
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-12-2021 09:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.2022 11:00
Дата и время проведения
13.01.2022 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией (техническими паспортами) производителя
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ
Юридический адрес
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,
Контактный телефон
+7 861 297-31-01 доб. 4031
Адрес электронной почты
marchenko_aa@gazstroy.com
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Контактное лицо продавца/инициатора
Марченко Андрей Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
marchenko_aa@gazstroy.com
Телефон продавца/инициатора
+7 918 439-07-67
Адрес местонахождения продавца/инициатора
350020, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ГАРАЖНАЯ, 75,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с конкурсной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с конкурсной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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