Открытый аукцион по комбинированной схеме - сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены на право заключения договора по продаже составных конструкций тяжелых механизированных мостов - ТММ-3 (мостовой блок без и с промежуточной опорой пролетной конструкции 10,5 м) (дата изготовления с 1986 по 1991)

Лот 1