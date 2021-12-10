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    Главная / Торги / Поставка комплектов книг Крапивина В.П.

    Поставка комплектов книг Крапивина В.П.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893635Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов книг Крапивина В.П.620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32110893635

    Наименование закупки

    Поставка комплектов книг Крапивина В.П.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса котировок

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Юридический адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Почтовый адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Контактный телефон

    +7 343 369-29-86

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuo@irro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Счастливцев Р. М.

    Место рассмотрения предложений

    620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов книг Крапивина В.П.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893635Подведение итогов не позднее Поставка комплектов книг Крапивина В.П.620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов книг Крапивина В.П.

    Начальная цена

    4 271 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Уральский федеральный округ, Свердловская обл, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ ДПО СО ИРО
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Адрес местонахождения

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106345/name/61b2e58f775f08.02448202

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Книги печатные"

    Кол-во: 3180

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