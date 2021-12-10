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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110893635
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектов книг Крапивина В.П.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Почтовый адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Контактный телефон
+7 343 369-29-86
Факс
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Адрес электронной почты
kuo@irro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Счастливцев Р. М.
Место рассмотрения предложений
620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов книг Крапивина В.П.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов книг Крапивина В.П.
Начальная цена
4 271 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уральский федеральный округ, Свердловская обл, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ ДПО СО ИРО
Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО
Адрес местонахождения
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3180
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