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Номер извещения
ГП112196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор (КО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
02.12.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
stroganovao@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Строганова Ольга Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Трубопроводная арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112196Дата и время окончания срока приема заявок трубопроводная арматураБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 08:0010.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112196Дата и время вскрытия заявок трубопроводная арматураБалашиха
Подведение итогов не позднее
21.02.2022 09:3021.02.2022 09:3021.02.2022 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112196Подведение итогов не позднее трубопроводная арматураБалашиха
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубопроводная арматура
Начальная цена
8 900 004,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО КриогенмашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.99.99.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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