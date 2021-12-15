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    Главная / Торги / Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»

    Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112210Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0240-21

    Наименование закупки

    Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (Севернефтегазпром)

    Дата публикации

    02.12.2021 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_05_0240_21_на_сайт.pdf

    Извещение 05-0240-21 (21.12.2021)

    ИД.rar

    Документация___05_0240_21__02.12.2021_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-82

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112210Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 09:0015.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112210Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 14:0021.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112210Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 14:0021.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112210Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»

    Начальная цена

    2 271 951,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентной закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117761/name/61c1b9a9ca2df3.88270140

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт. Приведение в проектное положение строительных конструкций кабельной эстакады на 3,9 км ГТГ»"

    Кол-во:

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