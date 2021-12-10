Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110893508 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗК-21223224 Наименование закупки Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11, Почтовый адрес 644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11 Контактный телефон +7 3812 62-86-00 Факс Адрес электронной почты eitokareva@omgtu.ru Ф.И.О. контактного лица Токарева Евгения Ивановна Место рассмотрения предложений 644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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