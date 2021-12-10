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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893508Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110893508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223224

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 08:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    002_Приложение___1_Обоснование_НМЦК.pdf

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    003_Приложение___2_Описание_объекта_закупки.docx

    005_Приложение___4_Формы.docx

    006_Приложение___5_Технический_паспорт_УЛК_3.pdf

    004_Приложение___3_Проект_договора__разраб_проектно_сметной_докум_.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    eitokareva@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Токарева Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 20:5913.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893508Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе"

    Начальная цена

    1 435 639,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108268/name/61b70766f298c9.54171868

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Капитальный ремонт аудиторий и помещений кафедры: "Авиа и ракетостроение" УЛК-3, расположенного на территории ОмГТУ по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79 в Центральном административном округе""

    Кол-во: 1.00000

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