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    Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110893534

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000118506

    Наименование закупки

    Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    02.12.2021 08:55

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-98-72

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 14:00 GMT +316.12.2021 14:0016.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893534Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Поставка пускателей для подразделений ООО «НЭН» (п. 231 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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