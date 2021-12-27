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Номер извещения
ГП112190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 08:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7322
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Viktor.Andreev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Виктор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 15:00 GMT +327.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112190Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Дата и время вскрытия заявок
27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112190Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Подведение итогов не позднее
16.02.2022 17:0016.02.2022 17:0016.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112190Подведение итогов не позднее Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.02.202216.02.2022 17:0016.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112190Подведение итогов не позднее Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
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Документация лота
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