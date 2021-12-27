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    Главная / Торги / Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112190Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112190

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 08:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7322

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Viktor.Andreev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Виктор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 15:00 GMT +327.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112190Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    27.12.2021 15:0027.12.2021 15:0027.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112190Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Подведение итогов не позднее

    16.02.2022 17:0016.02.2022 17:0016.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112190Подведение итогов не позднее Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.02.202216.02.2022 17:0016.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112190Подведение итогов не позднее Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ, с рассрочкой платежа 30 календарных дней. Окончательные условия обсуждаются на очных конкурсных торгах, с компаниями, допущенными Управлением экономической безопасности Заказчика на основании процедуры "Запрос предложений" на сайте ЭТП ГПБ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДВ_ремонт_ВКН_3003.pdf

    20.12.2021

    Требования_к_участникам_ремонт_ВКН.pdf

    20.12.2021

    Техническое_задание_ремонт_насосов_ВКН_ОМЗ_Спецсталь.pdf

    20.12.2021

    ДВ_ремонт_ВКН_3002.pdf

    20.12.2021

    ДВ_ремонт_ВКН_3001.pdf

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт трех жидкостно-кольцевых вакуумных насосов модели NASH 2BU5320-2BB56 установки УВРВ-3, инв.№1300016, цеха 8 ООО "ОМЗ-Спецсталь" в соответствии с Техническим заданием"

    Кол-во:

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