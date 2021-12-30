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    Главная / Торги / 70370 (Отливки бронзовые БрО1ОФ1 по чертежам)

    70370 (Отливки бронзовые БрО1ОФ1 по чертежам)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112189Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112189

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    70370 (Отливки бронзовые БрО1ОФ1 по чертежам)

    Наименование закупки

    70370 (Отливки бронзовые БрО1ОФ1 по чертежам)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 08:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи_бронзы_рабочих_цилиндров_пр.1250тн__ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ.pdf

    Запрос___1___2__на__площадку_от_23.12.2021.doc

    doc20210917210448.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 10:30 GMT +330.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112189Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2021 10:3030.12.2021 10:3030.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112189Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 09:0031.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112189Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течении 90 кал. дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия по чертежу"

    Кол-во: 1

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