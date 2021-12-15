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    Главная / Торги / по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: проектно-изыскательские работы (выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий) №146-12-2021

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: проектно-изыскательские работы (выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий) №146-12-2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893421Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий для объектов в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения и мероприятий по догазификацииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    146-12-2021

    Наименование закупки

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: проектно-изыскательские работы (выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий) №146-12-2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__146_12_2021_от_21.12.2021.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Извещение_об_осуществлении_МИ_в_эл._ф__146_12_2021__ред2_.docx

    Документация_маркетинговые_исследования_на_выполнение_работ__оказания_услуг__дл.docx

    Приложение_к_Форме__1.1___КП.docx

    Приложение_к_Форме__1.2.___ТП.docx

    Приложение__1___ПД_изыскательских_работ_по_заявкам.pdf..doc

    Приложение__2___Техническая_часть.zip

    Приложение__3___Методика_оценки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий для объектов в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения и мероприятий по догазификации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 13:0021.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893421Подведение итогов не позднее Выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий для объектов в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения и мероприятий по догазификацииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий для объектов в рамках исполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения и мероприятий по догазификации

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118722/name/61c2ec7312e9b5.16745807

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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