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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893536Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893536

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    428/2021

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 08:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    02_7_Протокол___02_7_от_18.01.2022_Омск.pdf

    0_Перечень_внесенных_изменений___1__20.12.2021_.docx

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ОРЛОВА И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.12.2021 11:00 GMT +327.12.2021 11:0027.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893536Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 17:0028.01.2022 17:0028.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893536Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 17:0028.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893536Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов в течение 2022 года для нужд Лабораторного центра АО «ОмскВодоканал» (лот делимый)

    Начальная цена

    2 069 804,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1137580/name/61ea4005c61c63.79932316

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1,5-Дифенилкарбазид"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 2"

    "2,3,5-трифенилтетрозолий хлористый (тетрозолий красный)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 3"

    "2557000 комплект реактивов для промышленного анализатора CL17 для определения общего хлора(на месяц работы) n/v"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "4-аминоантипирин"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 5"

    "DL-Камфора CAS #76-22-2, упак/250г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "HANNA STORAGE SOLUTION для хранения рН и ОВП электродов, бут/0,5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "N,N-диметилформамид"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 8"

    "N-фенилантраниловая кислота"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 9"

    "S-метилизотиомочевина сернокислая"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 10"

    "Азотная кислота 70%, 99.999 + % чистоты"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Азотная кислота 70%, осч 27-5, бутылка 1,3кг"

    Кол-во: 20.8

    "Позиция 12"

    "Азотная кислота, 65% конц"

    Кол-во: 15.4

    "Позиция 13"

    "Акридиновый оранжевый"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 14"

    "Ализаринкомплексон"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 15"

    "Альфа-нафтиламин"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 16"

    "альфа-нафтол (1-Нафтол)"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 17"

    "Алюминий окись"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Алюминий окись для хроматографии"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Алюминий сернокислый 18-водный, ЧДА"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 20"

    "Алюминий хлористый 6 водный"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 21"

    "Алюминон"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 22"

    "Алюмокалиевые квасцы, хч"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 23"

    "Алюмокалиевые квасцы, чда"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Аммиак водный, осч"

    Кол-во: 8.1

    "Позиция 25"

    "Аммиак водный, хч"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 26"

    "Аммоний ванадиевокислый"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 27"

    "Аммоний железо(II) -сернокислый (соль Мора)"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 28"

    "Аммоний молибденовокислый, 4 - водный"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 29"

    "Аммоний надсернокислый (персульфат)"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 30"

    "Аммоний роданистый"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 31"

    "Аммоний сернокислый"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 32"

    "Аммоний уксуснокислый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Аммоний хлористый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Аммоний хлористый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Аммония дигидрофосфат(аммоний фосфорнокислый 1 зам)"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 36"

    "Анизомицин фасовка 25 мг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Антифриз AG11 Mannol Longterm, для водяного охладителя-рециркулятора Labteh, фасовка 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Аргинин-L, хч"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 39"

    "Аскорбиновая кислота"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 40"

    "Аурин ( розоловая кислота)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 41"

    "Ацетилацетон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Ацетон технический"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 43"

    "Ацетон, осч"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 44"

    "Ацетон, чда"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 45"

    "Барбитуровая кислота"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 46"

    "Барий хлористый 2х-вод, чда"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 47"

    "Барий хлористый - Фиксанал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Барий хлористый 2х-вод, хч"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 49"

    "Бария гидроокись 8-ми водная"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 50"

    "Бензин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Борная кислота"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 52"

    "Бриллиантовый зеленый"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 53"

    "Бромкрезоловый зеленый"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 54"

    "Бромкрезоловый пурпурный"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 55"

    "Бромтимоловый синий, водорастворимый"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 56"

    "Бромфеноловый синий"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 57"

    "Бутиловый эфир уксусной кислоты (бутилацетат)"

    Кол-во: 9.9

    "Позиция 58"

    "Буферный раствор рН-12,45"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Буфер-регулятор общей ионной силы (TISAB II), 3790 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Винная кислота"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 61"

    "Водорода гидроперекись 30-31%"

    Кол-во: 36

    "Позиция 62"

    "Водорода гидроперекись 33%"

    Кол-во: 42

    "Позиция 63"

    "Водорода перекись, хч"

    Кол-во: 21

    "Позиция 64"

    "Гексан, хч"

    Кол-во: 9.1

    "Позиция 65"

    "Гексан для ВЖХ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Гексан для спектроскопии"

    Кол-во: 0.66

    "Позиция 67"

    "Гептан, х.ч."

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 68"

    "Гидроксид алюминия"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 69"

    "Гидроксиламин солянокислый (гидрохлорид), чда"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 70"

    "Гидроксиламин солянокислый (гидрохлорид),"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 71"

    "Глицерин"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Глицин, не содержащий аммония (кислоты аминоуксусной)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 73"

    "Глюкоза"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 74"

    "ДАДМАХ мономер, 10г/амп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Диметил-п-фенилендиамин сернокислый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Диметил-п-фенилендиамин солянокислый(гидрохлорид)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 77"

    "Дифенилкарбазон"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 78"

    "Диэтиловый эфир для газовой хроматографии"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 79"

    "Диэтил-п-фенилендиамин щавелевокислый"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 80"

    "Железа пирофосфат (III) упак/ 0,1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Железо (II) сернокислое 7 вод"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 82"

    "Железо (III) лимоннокислое (цитрат) водный"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 83"

    "Железо (III) хлористое 6-водное"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 84"

    "Железо карбонильное, порошкообразное железо, восстановленное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Известь хлорная"

    Кол-во: 13

    "Позиция 86"

    "Изоамиловый спирт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Изопропиловый спирт (2-пропанол)"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 88"

    "Индигокармин"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 89"

    "Йод кристаллический"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 90"

    "Ионообменная смола анионит АВ 17-8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Кадмий уксуснокислый"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 92"

    "Калибровочный раствор для кондуктометра 84 мкСм/см HI 7033 , флакон 460 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Калий азотнокислый"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 94"

    "Калий бромистый KBr"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 95"

    "Калий бромноватокислый KBrO3, хч"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 96"

    "Калий бромноватокислый KBrO3, имп упаковка/100г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Калий гидроксид"

    Кол-во: 8

    "Позиция 98"

    "Калий двухромовокислый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Калий двухромовокислый - Фиксанал"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Калий дисульфит(калий сернистокислый пиро)"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 101"

    "Калий железосинеродистый"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 102"

    "Калий иодистый"

    Кол-во: 45

    "Позиция 103"

    "Калий иодноватокислый (йодат)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 104"

    "Калий марганцевокислый"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 105"

    "Калий марганцовокислый- фиксанал"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "Калий надсернокислый (персульфат)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 107"

    "Калий роданистый, хч"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 108"

    "Калий роданистый,чда"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 109"

    "Калий серноватистокислый (тиосульфат)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 110"

    "Калий сернокислый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Калий фосфорнокислый двузамещённый (калий гидрофосфат), 3 водный"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 112"

    "Калий фосфорнокислый двузамещённый (калий гидрофосфат), безводный"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 113"

    "Калий фосфорнокислый однозамещённый (Калий дигидроортофосфат, калий дигидрофосфат), безводный"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 114"

    "Калий фталевокислый кислый безводный, чда(бифталат)"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 115"

    "Калий фтористый 2 водн"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 116"

    "Калий хлористый"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 117"

    "Калий хромовокислый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Калий-натрий виннокислый (сегнетовая соль)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Калий-сурьма III оксид тартрат 0.5 водный (калий сурьмяновиннокислый)"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 120"

    "Калия теллурит, гидрат, 95% для синтеза, Panreac, 50г/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Кальций хлористый 2водный"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 122"

    "Кальций хлористый, 6-водный"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 123"

    "Кальций хлористый, обезвоженный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 124"

    "Катионит КУ-2-8"

    Кол-во: 7

    "Позиция 125"

    "Квасцы железо (III)-аммонийные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Керосин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Кислота азтотная-стандарт-титр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Кобальт (II) хлористый 6-вод."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 129"

    "Кофеин безводный"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 130"

    "Крахмал растворимый"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 131"

    "Кристаллический фиолетовый (генциан фиолетовый)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 132"

    "Ксиленоловый оранжевый"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 133"

    "Лактоза-D(+)"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 134"

    "Лантан азотнокислый 6-водн."

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 135"

    "Лимонная кислота"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 136"

    "Магний сернокислый 7водный"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 137"

    "Магний сернокислый- фиксанал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Магний хлорнокислый 6-водный"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 139"

    "Марганец (II) сернокислый, 5 водный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Марганец (II) хлористый 4 водный"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 141"

    "Медь сернокислая, 5 вод."

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 142"

    "Метиленовый синий (метиленовый голубой)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 143"

    "Метиловый красный"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 144"

    "Метиловый оранжевый"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 145"

    "Метол"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 146"

    "Молибден (VI) оксид"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 147"

    "Молочная кислота"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 148"

    "Мочевина (карбамид)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 149"

    "Муравьиная кислота"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Мурексид"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 151"

    "Натрий азид"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 152"

    "Натрий азотистокислый"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 153"

    "Натрий азотнокислый"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 154"

    "Натрий гидроокись"

    Кол-во: 30

    "Позиция 155"

    "Натрий гидроокись - Фиксанал"

    Кол-во: 40

    "Позиция 156"

    "Натрий гипохлорит марка А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Натрий двууглекислый (пищевая сода)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 158"

    "Натрий додецилсульфат (лаурилсульфат)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 159"

    "Натрий лимоннокислый трёхзамещённый"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 160"

    "Натрий нитропруссидный, 2-водный"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 161"

    "Натрий салициловокислый"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 162"

    "Натрий сернистокислый (сульфит)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Натрий сернистый 9-водный(сульфид)"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 164"

    "Натрий серноватистокислый - Фиксанал 10 ампул/упак"

    Кол-во: 120

    "Позиция 165"

    "Натрий серноватистокислый (тиосульфат)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Натрий сернокислый, безвод."

    Кол-во: 8

    "Позиция 167"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 168"

    "Натрий углекислый"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 169"

    "Натрий углекислый кислый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 170"

    "Натрий углекислый, 10 вод."

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 171"

    "Натрий уксуснокислый 3водный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 172"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный, 12-водный"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 173"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный, безводный"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 174"

    "Натрий хлористый"

    Кол-во: 54

    "Позиция 175"

    "Натрий хлористый - фиксанал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Натрий-аммоний фосфорнокислый"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 177"

    "Натрия пиросульфит (натрий сернистокислый пиро)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 178"

    "Нефрас 80/120 (бензин "Калоша")"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 179"

    "Октан, х.ч. эталонный"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 180"

    "Олова (II) хлорид 2 водн,имп"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 181"

    "Ортаниловый К, тринатриевая соль"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 182"

    "Ортофосфорная кислота"

    Кол-во: 6.8

    "Позиция 183"

    "о-фенантролин 1-вод"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 184"

    "Очиститель радиаторов и систем охлаждения Mannol Radiator Flush , для водяного охладителя-рециркулятора Labteh, 325 мл/бут"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Парарозанилин гидрохлорид"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 186"

    "Петролейный эфир (фракция 40-70)"

    Кол-во: 16.1

    "Позиция 187"

    "Пиридин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "п-Нитроанилин"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 189"

    "Поливиниловый спирт ПВС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Полисорб-1"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 191"

    "Раствор для калибровки на проводимость HI 7031L 1413 мкСм/см (500 мл)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Раствор электролита A perfectION, 5*60 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Растворитель для ВЖХ J.T. Baker 8462 или Panreac CA361086.1611, 2,5 л/бут"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Реактив Грисса"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 195"

    "Реактив Ковача"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Реактив Несслера"

    Кол-во: 15

    "Позиция 197"

    "Реактив Несслера, имп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Ртути (II) оксид (желтый)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 199"

    "Ртуть (II) азотнокислая"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 200"

    "Ртуть (II) сернокислая"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 201"

    "Салициловая кислота"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 202"

    "Сафранин Т"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 203"

    "Сахароза"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 204"

    "Свинец (II) углекислый"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 205"

    "Серебро азотнокислое"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 206"

    "Серебро сернокислое"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 207"

    "Серная кислота - Фиксанал"

    Кол-во: 80

    "Позиция 208"

    "Серная кислота, хч"

    Кол-во: 180

    "Позиция 209"

    "Силикагель КСМГ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 210"

    "Силикагель-индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Соляная кислота, осч"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 212"

    "Соляная кислота, хч"

    Кол-во: 24

    "Позиция 213"

    "Спирт бутиловый (н-бутанол)"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 214"

    "Средство для хранения электродов рН-метра InLab Storage Solution"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Стандарт мутности бактерийных взвесей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Стандарт мутности по мак-Фарланду 0.5-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Стандарт мутности по МакФарланду, 5,0 ед, виала 15*103 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Стандарт титр для приготовления рабочих эталонов pH 2 разряда pH=1,65"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Стандарт титр для приготовления рабочих эталонов pH 2 разряда pH=12,43"

    Кол-во: 12

    "Позиция 220"

    "Стандарт титр для приготовления рабочих эталонов pH 2 разряда pH=4.01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 221"

    "Стандарт титр для приготовления рабочих эталонов pH 2 разряда pH=6.86"

    Кол-во: 13

    "Позиция 222"

    "Стандарт титр для приготовления рабочих эталонов pH 2 разряда pH=9.18"

    Кол-во: 11

    "Позиция 223"

    "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов второго разряда, 6 ампул/упак."

    Кол-во: 12

    "Позиция 224"

    "Стильбазо"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 225"

    "Судан-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Сульфаминовая кислота"

    Кол-во: 14.5

    "Позиция 227"

    "Сульфаниловая кислота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Сульфарсазен"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 229"

    "Сульфонол (сульфанол порошкоообразный)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 230"

    "Сульфосалициловая кислота"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 231"

    "Сурьма трёххлористая"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 232"

    "Тиомочевина"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 233"

    "Толуидиновый синий"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 234"

    "Трилон Б"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 235"

    "Трилон Б - Фиксанал"

    Кол-во: 40

    "Позиция 236"

    "Триэтаноламин"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 237"

    "Уайт-спирит (нефрас С4 155-200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Углерод четыреххлористый для анализа по определению нефтепродуктов в воде методом ИК-спектрометрии, фоновое содержание полярных веществ 0-10 мг/л CCl4"

    Кол-во: 147

    "Позиция 239"

    "Уголь активный БАУ-А, древесный дробленный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 240"

    "Уксусная кислота"

    Кол-во: 17

    "Позиция 241"

    "Фенол"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 242"

    "Феноловый красный (водорастворимый индикатор)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 243"

    "Фенолфталеин"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 244"

    "Формалин технический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 245"

    "Фтористоводородная (плавиковая) кислота"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 246"

    "Фуксин основной для МБЦ"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 247"

    "Хлорамин Б"

    Кол-во: 5.4

    "Позиция 248"

    "Хлорамин Т, 3 вод."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 249"

    "Хлорная известь СаОСI2(кальций гипохлорит 46%)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Хлороформ"

    Кол-во: 100.5

    "Позиция 251"

    "Хрома (VI) окись"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 252"

    "Хромовый темно-синий"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 253"

    "Цинк гранулированный"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 254"

    "Цинк сернокислый 7-водный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 255"

    "Цинк уксуснокислый"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 256"

    "Цинк уксуснокислый 2-водный"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 257"

    "Щавелевая кислота"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 258"

    "Щавелевая кислота - фиксанал"

    Кол-во: 30

    "Позиция 259"

    "Эозин К, инд."

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 260"

    "Эозин Н инд."

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 261"

    "Эриохром черный Т"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 262"

    "Этиленгликоль"

    Кол-во: 4.4

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