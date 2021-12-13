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    Главная / Торги / СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33 (425/22)

    СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33 (425/22)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893960Дата и время окончания срока приема заявок СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33Пермский крайПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110893960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33 (425/22)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 10:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_заседания_ЗК__55.pdf

    Документация__425_22.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Пермский ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Т ПЛЮС
    Все закупки и тендеры Филиал Пермский ПАО Т ПЛЮС

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, д Михалково, АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, Территория 26 Км, Бизнес-Центр Рига-Ленд, корпус СТРОЕНИЕ 3, офис (квартира) ОФИС 506

    Контактный телефон

    +7 342 243-68-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Tregubova@tplusgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трегубова Елена Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Пермский край

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    18.01.202218.01.2022 15:0018.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893960Подведение итогов не позднее СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33Пермский край

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР. ТС. Техническое перевооружение сетей ГВС от ЦТП-04, ул. Сокольская, 10, 33

    Начальная цена

    17 527 466,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1135259/name/61e6b6233ef416.68640384

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 1.00000

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