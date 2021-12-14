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Номер извещения
ГП112701
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 14:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-25
Факс
--
Адрес электронной почты
YuliyaShabalina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабалина Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112701Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)Челябинск
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112701Подведение итогов не позднее Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)Челябинск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
39.00.23.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 41
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