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    Главная / Торги / Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)

    Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112701Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112701

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    570357

    Наименование закупки

    Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ГПБ.docx

    ТЗ_график.pdf

    Договор_оказания_услуг_проект.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-22-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YuliyaShabalina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабалина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 15:00 GMT +314.12.2021 15:0014.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112701Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2022 15:0014.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112701Подведение итогов не позднее Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)Челябинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    14.01.202214.01.2022 15:0014.01.2022 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112701Подведение итогов не позднее Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    39.00.23.100

    Услуги по мониторингу радиационной обстановки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Демонтаж, транспортировка и ответственное хранение закрытых источников ионизирующего излучения в 2022 году (41 шт.)"

    Кол-во: 41

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