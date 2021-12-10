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    Главная / Торги / Поставка ЭРИ ИП

    Поставка ЭРИ ИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:3010.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893925Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЭРИ ИПЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893925

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЭРИ ИП

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору__Спецификация_.docx

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение__1__Договора_поставки_.docx

    Приложение__3__Обоснование_и_расчет_НМЦ_.pdf

    Приложение__2__Техническое_задание_.docx

    Протокол_рассмотрения_единственной_заявки__итоги__допущен.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 212-57-62

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашко Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЭРИ ИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110893925Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ЭРИ ИПЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 11:0010.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893925Подведение итогов не позднее Поставка ЭРИ ИПЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893925Подведение итогов не позднее Поставка ЭРИ ИПЕкатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЭРИ ИП

    Начальная цена

    171 123,45

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    63 290,21 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    63 290,21 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, ул. н. Васильева, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    26.11.40.190

    Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.11

    Производство элементов электронной аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109172/name/61b816bb8ccf64.78599087

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 2"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 3"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 4"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 236.00000

    "Позиция 5"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 6"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 448.00000

    "Позиция 7"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 8"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1410.00000

    "Позиция 9"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 10"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 11"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 165.00000

    "Позиция 12"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 13"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 525.00000

    "Позиция 14"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 105.00000

    "Позиция 15"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 180.00000

    "Позиция 16"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 14210.00000

    "Позиция 17"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 140.00000

    "Позиция 18"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 19"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 20"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 610.00000

    "Позиция 21"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 7230.00000

    "Позиция 22"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1525.00000

    "Позиция 23"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 645.00000

    "Позиция 24"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 6400.00000

    "Позиция 25"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 26"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 650.00000

    "Позиция 27"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 240.00000

    "Позиция 28"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 170.00000

    "Позиция 29"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 30"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 850.00000

    "Позиция 31"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 260.00000

    "Позиция 32"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1375.00000

    "Позиция 33"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1970.00000

    "Позиция 34"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 165.00000

    "Позиция 35"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 165.00000

    "Позиция 36"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 37"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 4000.00000

    "Позиция 38"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 39"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 40"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 41"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1950.00000

    "Позиция 42"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 43"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 44"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 45"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 46"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 47"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 48"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 49"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 50"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 51"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 52"

    "Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 53"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3100.00000

    "Позиция 54"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1400.00000

    "Позиция 55"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 81200.00000

    "Позиция 56"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 57"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 58"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 59"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 60"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1100.00000

    "Позиция 61"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 62"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 63"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 440.00000

    "Позиция 64"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 65"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 66"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1005.00000

    "Позиция 67"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 68"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 340.00000

    "Позиция 69"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3600.00000

    "Позиция 70"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1800.00000

    "Позиция 71"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 72"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 170.00000

    "Позиция 73"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 74"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 240.00000

    "Позиция 75"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 76"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 77"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 78"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 79"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 80"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 81"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 82"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 2700.00000

    "Позиция 83"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 84"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 85"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 14400.00000

    "Позиция 86"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 12600.00000

    "Позиция 87"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 365.00000

    "Позиция 88"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 89"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 25550.00000

    "Позиция 90"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 95.00000

    "Позиция 91"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 690.00000

    "Позиция 92"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 321.00000

    "Позиция 93"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 321.00000

    "Позиция 94"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 870.00000

    "Позиция 95"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1430.00000

    "Позиция 96"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 285.00000

    "Позиция 97"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 98"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 99"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 125.00000

    "Позиция 100"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 101"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 350.00000

    "Позиция 102"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 345.00000

    "Позиция 103"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 104"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 105"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3500.00000

    "Позиция 106"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 850.00000

    "Позиция 107"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1540.00000

    "Позиция 108"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 170.00000

    "Позиция 109"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 83.00000

    "Позиция 110"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 111"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 740.00000

    "Позиция 112"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 113"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 114"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 115"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 4385.00000

    "Позиция 116"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 110.00000

    "Позиция 117"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 236.00000

    "Позиция 118"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 119"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 75.00000

    "Позиция 120"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1800.00000

    "Позиция 121"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 154.00000

    "Позиция 122"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 165.00000

    "Позиция 123"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1690.00000

    "Позиция 124"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 125"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 126"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 127"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 128"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 129"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 130"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 10600.00000

    "Позиция 131"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 132"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 133"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 2600.00000

    "Позиция 134"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 135"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 136"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 137"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3600.00000

    "Позиция 138"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 139"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 140"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 141"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 4000.00000

    "Позиция 142"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 143"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 144"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 145"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 146"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 147"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 148"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 149"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 4600.00000

    "Позиция 150"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 151"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 4000.00000

    "Позиция 152"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 153"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 154"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 155"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 156"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 157"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 158"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 159"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 160"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 161"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 162"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 163"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 164"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 165"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1900.00000

    "Позиция 166"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1900.00000

    "Позиция 167"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 168"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 169"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 170"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 171"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 172"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 173"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3700.00000

    "Позиция 174"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 175"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 176"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 177"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 178"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 179"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 180"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 181"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 182"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 183"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 184"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 185"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 186"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 187"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3700.00000

    "Позиция 188"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1500.00000

    "Позиция 189"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 190"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 191"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 415.00000

    "Позиция 192"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 885.00000

    "Позиция 193"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 90.00000

    "Позиция 194"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 195"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 210.00000

    "Позиция 196"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 197"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 198"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1600.00000

    "Позиция 199"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 200"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 201"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 202"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 203"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 204"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 205"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 206"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 207"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 208"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 209"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 210"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 211"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 212"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 3700.00000

    "Позиция 213"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 214"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 215"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 216"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 217"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 218"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 219"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 220"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 221"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 222"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 223"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 224"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 225"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 226"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 227"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 228"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 229"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 75.00000

    "Позиция 230"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 305.00000

    "Позиция 231"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 900.00000

    "Позиция 232"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 9150.00000

    "Позиция 233"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 234"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во: 600.00000

    "Позиция 235"

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