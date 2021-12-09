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Номер извещения
АП009803
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 07:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 60-79-32
Адрес электронной почты
Gumennyy.AP@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ООО "РМЗ "ГПН-ОНПЗ"
Место рассмотрения заявок
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования (3 лота)
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 13:00 GMT +309.12.2021 13:0009.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования (3 лота)Омск
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Поставка оборудования (3 лота)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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