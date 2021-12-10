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Номер извещения
32110893173
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Капитальный ремонт Учебно-лабораторного корпуса №4, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 07:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
+7 3812 62-86-00
Факс
Адрес электронной почты
eitokareva@omgtu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11
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Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Капитальный ремонт Учебно-лабораторного корпуса №4, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.202114.12.2021 20:5914.12.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893173Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Капитальный ремонт Учебно-лабораторного корпуса №4, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79"644050, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 11
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Капитальный ремонт Учебно-лабораторного корпуса №4, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Долгирева, д. 79"
Начальная цена
635 940,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
71.12.16.000
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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