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    Главная / Торги / 100 Поставка оборудования

    100 Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100

    Наименование закупки

    100 Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 07:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_цен_и_предложений_100_1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА МИКРАН
    Все закупки и тендеры АО НПФ МИКРАН

    Юридический адрес

    634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,

    Почтовый адрес

    634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д

    Контактный телефон

    +7 913 804-05-17

    Факс

    +7 3822 42-36-15

    Адрес электронной почты

    pirogov.da@micran.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пирогов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Томск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияТомск

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 19:0023.12.2021 19:0023.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112187Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияТомск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 19:0023.12.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112187Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияТомск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ МИКРАН
    Все закупки и тендеры АО НПФ МИКРАН

    Адрес местонахождения

    634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,

    634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "4P912В ТУ 2247-002-47022248-2008"

    Кол-во: 135

    "Позиция 2"

    "2700092"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "2700116"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "2700125"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "2700164"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "4P912B"

    Кол-во: 378

    "Позиция 7"

    "Наконечник 2C6P DKC"

    Кол-во: 30

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    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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