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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке угля для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

    Оказание услуг по перевозке угля для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893076Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка угля для нужд филиала ПАО "ТГК-14" "Улан-Удэнский энергетический комплекс" филиал ПАО "ТГК 14"ЧитаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110893076

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке угля для нужд филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 06:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Выписка_ЦЗК_вопрос_12_от_17.12.21_г..pdf

    Изменения_в_документацию_от_09122021.pdf

    Изменения_в_извещение_от_09122021.pdf

    Извещение_02122021_41.pdf

    Форма_02122021_41.zip

    Документация_02122021_41.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Юридический адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    Почтовый адрес

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Контактный телефон

    +7 3022 38-46-09

    Факс

    +7 3022 38-47-02

    Адрес электронной почты

    nahanovich.ea@chita.tgk-14.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Литченко Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Чита

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевозка угля для нужд филиала ПАО "ТГК-14" "Улан-Удэнский энергетический комплекс" филиал ПАО "ТГК 14"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893076Подведение итогов не позднее Перевозка угля для нужд филиала ПАО "ТГК-14" "Улан-Удэнский энергетический комплекс" филиал ПАО "ТГК 14"Чита

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка угля для нужд филиала ПАО "ТГК-14" "Улан-Удэнский энергетический комплекс" филиал ПАО "ТГК 14"

    Начальная цена

    11 709 912,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТГК-14
    Все закупки и тендеры ПАО ТГК-14

    Адрес местонахождения

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23,

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г ЧИТА, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, ДОМ 23

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115330/name/61bfdcbc97e159.46050020

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во:

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