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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.Ванино

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.Ванино

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 02:5915.12.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892939Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.ВаниноХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗП 52

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.Ванино

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 04:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоЗ_ОЗПэл__52.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__ОЗПэл__52.xlsx

    Проект_договора.doc

    Извещение_ОЗПэл__52.doc

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Юридический адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Почтовый адрес

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ivolgina.e@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иволгина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.Ванино

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 02:59 GMT +315.12.2021 02:5915.12.2021 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892939Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.ВаниноХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892939Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.ВаниноХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892939Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.ВаниноХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892939Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.ВаниноХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей п.Ванино

    Начальная цена

    137 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

    Адрес местонахождения

    680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 860.00000

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