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Номер извещения
32110892929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по организации питания воспитанников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме (конкурентный)
Дата публикации
02.12.2021 04:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр-кт Гагарина, 42/2
Почтовый адрес
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр-кт Гагарина, 42/2
Контактный телефон
+7 912 841-00-50
Факс
Адрес электронной почты
Nataliamavr@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Давлетбердина Оксана Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания воспитанников муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 143» на 2022-2023 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Рассмотрение вторых частей заявок СМСП
Дата подведения итогов
21.12.202121.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892929Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания воспитанников муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 143» на 2022-2023 годОренбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания воспитанников муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 143» на 2022-2023 год
Начальная цена
13 270 716,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
81918 дето-дней (40959 дето-дней в 2022 году и 40959 дето-дней в 2023 году)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пищеблок МДОАУ № 143, расположенный по адресу 460051, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 42/2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МДОАУ № 143
Все закупки и тендеры МДОАУ № 143
Адрес местонахождения
460051, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пр-кт Гагарина, 42/2
56.29.19
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 81918.00000
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