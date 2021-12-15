ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ (Г. ХАБАРОВСК), ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ), СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА (Г. ВЯЗЕМСКИЙ), ГАЗОВОГО УЧАСТКА (С. ТРОИЦКОЕ)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110892866 Уникальный номер закупки Номер закупки ОЗП 51 Наименование закупки ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ (Г. ХАБАРОВСК), ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ), СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА (Г. ВЯЗЕМСКИЙ), ГАЗОВОГО УЧАСТКА (С. ТРОИЦКОЕ) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК

Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК Юридический адрес 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А Почтовый адрес 680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А Контактный телефон +7 4212 72-59-00 Факс -- Адрес электронной почты draganov.d@gesdv.ru Ф.И.О. контактного лица Драганов Денис Сергеевич Место рассмотрения предложений Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516 Закупки и тендеры Хабаровский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru