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Номер извещения
32110892866
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ (Г. ХАБАРОВСК), ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ), СЛУЖБЫ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА (Г. ВЯЗЕМСКИЙ), ГАЗОВОГО УЧАСТКА (С. ТРОИЦКОЕ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 02:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
draganov.d@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Драганов Денис Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 03:00 GMT +315.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 03:0015.12.2021 03:0015.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892866Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 10:0024.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892866Подведение итогов не позднее Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202124.12.2021 10:0024.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892866Подведение итогов не позднее Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)Хабаровск ул.Воронежская 47а каб 516
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива для Автотранспортной службы (г. Хабаровск), Обособленного подразделения (г. Комсомольск-на-Амуре), Службы газового хозяйства (г. Вяземский), газового участка (с. Троицкое)
Начальная цена
8 607 764,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
19.20.21
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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