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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892819

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 23:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Обоснование_НМЦК.xlsx

    Приложение_1___Проект_договора.docx

    Приложение___2___Требования_к_продукции.docx

    протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Юридический адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    Почтовый адрес

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Контактный телефон

    +7 83145 5-34-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ekoin@nnos.lukoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892819Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892819Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    12 144 701,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭКОИН - НОРСИ
    Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ

    Адрес местонахождения

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7

    607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108791/name/61b749806be581.17029841

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во:

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