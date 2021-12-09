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Номер извещения
32110892819
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
01.12.2021 23:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
Почтовый адрес
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
Контактный телефон
+7 83145 5-34-09
Факс
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Адрес электронной почты
ekoin@nnos.lukoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
РФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892819Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892819Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаРФ, 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, шоссе Центральное, д. 9, корп. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
12 144 701,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭКОИН - НОРСИ
Все закупки и тендеры ЭКОИН - НОРСИ
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, шоссе Центральное, д.9 к.7
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстово, а/я 46, а/я 46
24.10
24.10
Документация лота
Кол-во:
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