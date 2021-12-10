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    Главная / Торги / Открытый тендер на право заключения договора оказания транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 году

    Открытый тендер на право заключения договора оказания транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112185Дата и время окончания срока приема заявок оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 годуВолжскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112185

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    181-2021

    Наименование закупки

    Открытый тендер на право заключения договора оказания транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    тендер

    Дата публикации

    01.12.2021 22:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_погрузчики_2022.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Юридический адрес

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    Почтовый адрес

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Контактный телефон

    8443240234

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    labun@titancis.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лабун Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Волжский

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112185Дата и время окончания срока приема заявок оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 годуВолжский

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 14:0013.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112185Подведение итогов не позднее оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 годуВолжский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112185Подведение итогов не позднее оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 годуВолжский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛТАЙР-ПРОМ

    Адрес местонахождения

    404103, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Г ВОЛЖСКИЙ, УЛ 7-Я АВТОДОРОГА, ДОМ 25, КОРПУС А,

    404103, Волгоградская область, город Волжский, улица 7-я Автодорога, 25 А

    Классификатор ОКПД2

    H

    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание транспортных услуг по погрузочно-разгрузочным работам на территории предприятия"

    Кол-во:

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