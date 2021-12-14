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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009801Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0072

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 22:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на поставку запасных частей (GSPM0072).docx

    КД на поставку запасных частей (GSPM0072).docx

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0072).zip

    Форма_ТКП__GSPM0072_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009801Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009801Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009801Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УРАЛ под объект (Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ) для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг соединительный интеркуллера УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Отбор мощности дополнительный в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Кран подкачки колес УРАЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Вентилятор в сборе с муфтой ЯМЗ-7601.10, 656.10 (серия 660, крыл. 600 мм,)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Стремянка передней рессоры УРАЛ 4320-2902408"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Отбойник передней рессоры УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Барабан тормозной Урал"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Втулка амортизатора УРАЛ 5557-2905410"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Втулка распределительного вала передняя ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Клапан защитный тройной в сборе ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Комплект гильза-поршень, кольца ЯМЗ-6562, 6582"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Металлорукав с фланцами L=395-465мм УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Муфта соединительная Урал"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Подшипник 25x62x17мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Устройство седельное (16 отв.) МАЗ, КАМАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Щиток приборов (4 выключателя) УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Полуось внутренняя левая УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сальник полуоси 55*90*13,5 УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Наконечник поперечной тяги правый УРАЛ палец (М22х1,5)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Опора промежуточная в сборе Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Подогреватель предпусковой дизельный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Полуось заднего моста 20 шлиц., L=1170, 36 зубьев УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Предохранитель 8А,16А компл,10шт (керамические)*080430 ТНП"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Прокладка балансира 375-2918093"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Стекло ветровое малое Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Стеклоподъемник в сборе левый Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Шестерни редуктора комплект 3-штуки (46 зубьев) Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Втулка направляющая клапана ЗМЗ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 29"

    "Цилиндр тормозной колесный однополосный Урал"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Стеклоочиститель в сборе с электроприводом Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Сигнал заднего хода 12V-36V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Отопитель в сборе Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Вилка наружной полуоси усиленной Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Ремень безопасности инерционный 2-х точечный DC-3600"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Усилитель пневматический тормозной передний с бачком УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Манжета 70х92х12"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Блок предохранителей Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Шланг УРАЛ системы накачки шин заднего моста"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Наконечник рулевой тяги левый (усиленный палец) УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Отопитель воздушный Планар 4Д-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Свеча накаливания ПЖД-30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Коробка передач ЯМЗ-236 УРАЛ (1 диск.сцепл,вал 50,5мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Ремкомплект ФТОТ ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Гайка М22х2.5 стремянки УРАЛ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 45"

    "Тройник трубопровода Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Коробка раздаточная с КОМ в сборе Урал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Балансир со втулками в сборе УРАЛ 4320Х-2918010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Цилиндр гидроусилителя руля Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Ремкомплект ФГОМ ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Подножка левая в сборе Урал"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Фонарь боковой габаритный (24В)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Уплотнитель рычага КПП Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Зеркало 220х220 сферическое КрАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Сиденье водителя в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Угольник подвода воздуха Урал"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Фонарь габаритный белый 24В Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Вал карданный передний Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Утеплитель радиатора с боковинами ЯМЗ-236 Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Разъем соединительный в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Датчик давления масла ММ370 КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Регулятор тормозных сил ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Шланг воздухопровода ПЖД-30 УРАЛ двс.ЯМЗ-236 (44х1200)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Вал карданный промежуточный (4 отверстия) L=580мм УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Штанга реактивная УРАЛ нижняя L=620мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Гайка пальца реактивной штанги Урал"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "Замок зажигания ВАЗ, ГАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Ролик натяжного устройства компрессора ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Полукольцо упорного подшипника ЯМЗ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Шланг ГУРа длинный УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Комплект тяг стеклоочистителя УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Вал карданный промежуточный L=630мм УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сальник ступицы 137х180х15 УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 73"

    "Термостат 87°С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Гидроусилитель руля Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Механизм рулевого управления без сошки (шпонка) УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Блок радиаторов УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Амортизатор передний УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Насос ГУР УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Глушитель УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Балон воздушный в сборе"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Рессора задняя Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Манжета нагнетателя котла ПЖД30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 83"

    "Датчик стоп сигнала (2-контактный) Камаз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Упор противооткатный УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Рукав высокого давления УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Ремкомплект дренажных трубок двигателя (общая ГБЦ) ЯМЗ-236"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Дифференциал в сборе 49 зуб. УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Втулка шлицевая с шарниром в сборе L=655.5мм УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Тройник М10х1-М14х1.5 УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Сиденье пассажирское двухместное УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Выключатель сигнала торможения УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Сальник коленвала задний 140х170х13-1,2 ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Тормоз вспомогательный Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Подшипник 7610А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Заглушка панели приборов УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Прокладка уплотнительная колпака балансира УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Обшивка потолка кабины УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Патрубок газонаправляющий ПЖД-30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Тяга установки регулятора тормозных сил УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Ручка форточки левая/правая УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "РВД 12.27,5.1200.0,18.DKO.М24х1,5-Ш/М24х1,5-У"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Штифт балансира УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Комплект патрубков ПЖД-30 (к-т 9 шт.) Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Датчик засоренности воздушного фильтра ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Фонарь задний левый КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Жгут проводов рамы задний УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Ремень безопасности 3-х точечный УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Рессора передняя с ушком в сборе (11 листовая) Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 109"

    "Козырек солнцезащитный правый Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Козырек солнцезащитный левый Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Канат подножки L=250 мм УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Подножка левая УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Механизм включения блокировки дифференциала УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 114"

    "Кольцо уплотнительное внутренней ручки двери УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Наконечник УРАЛ тяги сошки (усиленный палец) в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Шланг манометра Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Защита шланга УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Гидронасос аксиально-поршневой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Ручка стеклоподъемника УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Ремкомплект цилиндра выдвижения третьей секции КМУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Ремкомплект цилиндра выдвижения четвертой секции КМУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Гидроцилиндр опорный (аутригер) КМУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Уплотнитель двери УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Фонарь освещения номерного знака КАМАЗ,КРАЗ,МАЗ,УРАЛ 24V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Заглушка УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Шланг радиатора масляного УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Фильтр гидравлический КМУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Крючок для одежды УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Облицовка ручки стеклоподъемника УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Фильтр гидравлический в сборе ФНВД 3.2.K.B2.P1.10C.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Рычаг щетки правый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Вал первичный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Рычаг щеток левый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Клемма кольцевая без изоляции LR 1-6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 135"

    "Клемма кольцевая без изоляции LR 1-8"

    Кол-во: 500

    "Позиция 136"

    "Повторитель поворота боковой 24В КАМАЗ, МАЗ, УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Перемычка АКБ L-600мм УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Ремкомплект гидроцилиндра первой стрелы ИМ-240.100.00.000В ИНМАН"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект Г/Ц опоры(полный) ИМ-240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Ремкомплект Г/Ц раздвижения опоры (полный) ИМ-240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Ремкомплект Г/Ц стрелы ИМ-240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Ремкомплект Г/Ц секции стрелы ИМ-240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Ремкомплект Г/Ц механизма поворота ИМ-240"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Ремкомплект ПЖД-30М (8 наим., 13 дет.)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 145"

    "Провод УРАЛ коммутатора ПЖД высоковольтный ЛИНКОМ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 146"

    "Фонарь передний УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Стеклоомыватель УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Подшипник"

    Кол-во: 60

    "Позиция 149"

    "Вал карданный рулевой колонки верх Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Вилка рулевой колонки с шарниром Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Сальник 52х72х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Клапан электромагнитный в сборе с форсункой,нагревателем (ЭМКТ-24-09) на ПЖД-600"

    Кол-во: 7

    "Позиция 153"

    "Блок шестерен КПП ЯМЗ заднего хода 20х20 зуб."

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Вилка включения передач со штоком РК УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Влагомаслоотделитель со встроенным регулятором давления ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Выключатель заднего хода ГАЗ,КАМАЗ,М-2140,ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Датчик сигнализатора температуры КАМАЗ, БЕЛАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, УАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Шайба опорная переднего моста УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 159"

    "Диафрагма механизма включения КОМ УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Шестерня КПП ЯМЗ 2-й передачи вала промежуточного 22 зуба"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Клапан впускной ЯМЗ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 162"

    "Клапан электромагнитный ЯМЗ привода вентилятора 24V (с ручным дублером) КЭМ 32-23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Группа поршневая (инд. ГБЦ) ЯМЗ-7511, 7601 (гильза,поршень,ст/кол,п/кол)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 164"

    "Шланг ПГУ УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 165"

    "Коромысло ЯМЗ-7511 клапана выпускного"

    Кол-во: 120

    "Позиция 166"

    "Крестовина вала карданного в сборе ЗИЛ,УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Крестовина карданного вала УРАЛ, ЗИЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "Сальник коленвала передний 64х95х10 ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Ось блока шестерен заднего хода ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Палец ушка рессоры Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 171"

    "Подушка двигателя боковая УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Подшипник первичного вала 170314Л латунная обойма КАМАЗ, МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Подшипник 75x130x27мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 174"

    "Подшипник заднего, среднего моста 80x140x35,25 КАМАЗ, ЗИЛ, МАЗ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 175"

    "Реле стартера 738.3747-20 24В (РС530)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Подшипник шкворня 50x80,5x22,8 опорный МАЗ, КРАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 177"

    "Подшипник 311"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "Прокладка ГБЦ ЯМЗ Евро"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "Ремень клиновой 14*10*937 ЯРТ/МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Сальник вала привода ТНВД 30х56х10 ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "ТНВД Урал ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Толкатель клапана ЯМЗ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 183"

    "Тройник трубопроводов к задним тормозам УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Трубка топливная в сборе ПЖД30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Ремкомплект ГУР"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Форсунка ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 187"

    "Ремкомплект крана тормозного двухсекционного"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Ремкомплект ФГОМ ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Ремкомплект ФЦОМ ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Шайба ЯМЗ-236 КПП упорная шестерни 2-й передачи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Клапан выпускной малый ЯМЗ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 192"

    "Вилка выключения сцепления ЯМЗ-7511"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Зеркало 400х200 сферическое без подогрева УРАЛ,ЗИЛ,ПАЗ,НЕФАЗ,МАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Автолампа 24V 2W BA9s (4008) приборная А24-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 195"

    "Турбокомпрессор ЯМЗ-236НЕ2-3,24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Устройство натяжное в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Компрессор 2-х цилиндровый со шкивом МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, БЕЛАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Ремень привода генератора 6РК860 УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Насос масляный в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 200"

    "Подшипник 40x90x23 КПП МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 201"

    "Ось коромысла в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 202"

    "Фонарь задний правый КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ правый (б/подсв, с /отражат.) с проводом с разъемом байонет"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Реле поворотов РС-951А 24V 3 конт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Шланг ГУР длинный УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "ПГУ сцепления УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 206"

    "Тяга ручной остановки двигателя Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Сальник балансира УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 208"

    "Вал карданный рулевой колонки низ Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Модуль зажигания отопителя 9301.3734 ПЖД-30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 210"

    "Опора карданного вала в сборе МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Обивка двери правая УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Заглушка фары УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Вал рулевого управления УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Фаркоп КАМАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "Счетчик времени наработки (моточасов) 24В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Выключатель клавиша универсальный ЗИЛ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 217"

    "Вал промежуточный КПП (13 зубьев) ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Втулка КПП шестерен 2-3 передачи вторичного вала ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Втулка цапфы поворотного кулака УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 220"

    "Втулка шаровой опоры УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 221"

    "Диск сцепления ЯМЗ-184 ведомый в сборе 184-1601130-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Диск шарнира переднего моста усиленный УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Втулка шестерни 3-й передачи вторичного вала КПП ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Втулка ЯМЗ КПП шестерни 5-й передачи вала вторичного"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Шестерня КПП 5-й передачи вторичного вала 23 зуб. ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "Комплект прокладок КПП ЯМЗ-236"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Насос водяной ЯМЗ-7511"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Насос масляный КПП-2361,2381 МАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 229"

    "Подушка двигателя передняя ЯМЗ УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Подшипник вторичного вала 40x77,5x23 КПП МАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Подшипник 692409"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Полуось внутренняя правая УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Полуось задняя УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Ремкомплект выпускного коллектора ЯМЗ-236НЕ,БЕ,7601"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Цилиндр главный тормозной в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Шестерня КПП ЯМЗ 2-й передачи вала вторичного 47 зубьев"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Ремкомплект для ремонта двигателя ЯМЗ-236НЕ, БЕ, НЕ2, БЕ2 (общая ГБЦ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Вал вторичный КПП ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Цилиндр сцепления главный УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Шайба полуоси упорная УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Переключатель света ГАЗ, УАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Дефлектор вентиляции УРАЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 243"

    "Автолампа PY21W A24-21 (BA-15S)(Желтая)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 244"

    "Вкладыши шатунные ЯМЗ-236 STD d+0.00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Подшипник вторичного вала 50x110x29,25 УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 246"

    "Шланг гибкий УРАЛ к ресиверу L=350"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Колпачок маслосъемный ЯМЗ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 248"

    "Полуось передняя наружная УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Фланец УРАЛ перв. вала в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Шланг подкачки колес L-927мм УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 251"

    "Замок двери левый УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 252"

    "Замок двери правый УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Стеклоподъемники правый в сборе Урал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Подшипник дифференциала УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 255"

    "Щетка стеклоочистителя Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Патрубок радиатора (комплект) УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Вал первичный РК УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Втулка балансира Урал"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Втулка шестерни первичного вала РК УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Генератор 28V 60A МАЗ,УРАЛ с дв ЯМЗ ЕВРО-2,3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Подушка двигателя УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Подшипник 7312А (30312)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 263"

    "Подшипник 50411"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Подшипник поворотного кулака УРАЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 265"

    "Подшипник 32x52x49 КПП КАМАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 266"

    "Синхронизатор 4 и 5 передачи ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Тормоз стояночный Урал"

    Кол-во: 8

    "Позиция 268"

    "Гайка подшипника колеса УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 269"

    "Шайба стопорная кулака поворотного УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 270"

    "Комплект медных шайб ЯМЗ-236,238"

    Кол-во: 10

    "Позиция 271"

    "Толкатель клапана ЯМЗ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 272"

    "Колодка тормозная с накладками в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 273"

    "Кабель электрический с вилками витой (5,5м) на полуприцеп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Вкладыши коренные ЯМЗ-236 STD d+0.00"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Муфта соединительная воздухопровода УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 276"

    "Уплотнитель ветрового стекла УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Разъем соединительный в сборе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 278"

    "Вал карданный заднего моста L=821+92мм УРАЛ-4320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 279"

    "Подножка правая УРАЛ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 280"

    "Выключатель сигнализации неисправности тормозной системы УРАЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 281"

    "Головка блока цилиндров ЯМЗ-236, 6563"

    Кол-во: 40

    "Позиция 282"

    "Вал распределительный ЯМЗ-7601, 236НЕ, БЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Ремень 14х10х1037 ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 284"

    "Тяга реактивная УРАЛ верхняя с конусным РМШ L=620мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 285"

    "Подушка радиатора и возд. фильтра"

    Кол-во: 40

    "Позиция 286"

    "Шланг подкачки колес (короткий) УРАЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 287"

    "Повторитель поворота боковой 24В ЗИЛ-4331"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Ремень клиновый 11х10х1045"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Сальник подкачки шин 2.2-60х82-10 УРАЛ"

    Кол-во: 240

    "Позиция 290"

    "Муфта соединительная Урал"

    Кол-во: 10

    "Позиция 291"

    "Стекло ветровое 738х453 УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Ремкомплект РТИ на двигатель ЯМЗ-236 (полный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "Обшивка двери УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 294"

    "Чехол рычага КР УРАЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 295"

    "Шестерня КПП 5-й передачи промежуточного вала 47 зубьев ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Мотор отопителя 24V МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 297"

    "Муфта выключения сцепления d=60мм в сборе ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "Подшипник ступицы УРАЛ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 299"

    "Суппорт рабочего тормоза УРАЛ под 1-о пол.цил. под АБС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Усилитель пневматический тормозной задний с бачком дв.КАМАЗ УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Втулка рычага ЯМЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 302"

    "Манжета уплотнительная поворотного кулака"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "Шланг соединительный воздушный УРАЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "Корзина сцепления ЯМЗ-238 лепестковая до 450 лс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Кожух защитный колесного крана Урал"

    Кол-во: 50

    "Позиция 306"

    "Подушка кабины в сборе УРАЛ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 307"

    "Ремкомплект поворотного кулака (375-2304092-В,375-2304095-Б, 55571-2304097) УРАЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 308"

    "Стартер МАЗ, УРАЛ, КРАЗ дв.ЯМЗ-236,238,240 ЕВРО-2,3 10 зубьев 5.5кВт 24V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Ремкомплект подкачки колёс Урал (6 наименований)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 310"

    "Выключатель ВН-45М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 311"

    "Пружина тормозных колодок Урал"

    Кол-во: 60

    "Позиция 312"

    "Прокладка клапанной крышки ЯМЗ-236"

    Кол-во: 20

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