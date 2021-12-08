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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009800

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0071

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 21:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__АП009800_от_27_января_2022г..pdf

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0071).zip

    КД на поставку запасных частей к автомобилям Tatra (GSPM0071).docx

    ТЗ на поставку запасных частей к автомобилям производства Tatra (GSPM0071).DOCX

    Форма_ТКП__GSPM0071_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 16:00 GMT +308.12.2021 16:0008.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009800Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009800Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009800Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей Tatra-T815-290N9T на объект Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8) под нужды ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1145527/name/61f7b1e9213af9.89929021

    31.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм самоподвода тормозных колодок TATRA"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Втулка механизма газораспределения Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Втулка вала шарнирного Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Втулка ШРУС переднего моста Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Заклепка тормозной накладки Tatra"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное 43х35 Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное 285х3 Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "Компрессор 4192 без шестерни привода Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Насос подъема кабины/колеса 008, 803 Евро Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Палец 2-х плечевого рычага рулевой трапеции Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Подшипник RNU 212 TP Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Подшипник верхний 2-х плечевого рычага рулевой трапеции Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Подшипник упорный коленвала (верхний) Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Уплотнение 73,5х110х10 G Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Уплотнение 73,5х110х13 G Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Сальник вала 95х130х13мм Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Уплотнение DG 15 x26x6 6РО1, 2735213300, 815-3920"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Фонарь задний D140 левый Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Фонарь задний D140 правый Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Цилиндр управления блокировкой дифференциала Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Уплотнение RWDR 165х190х15,5/17 FPM Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Уплотнение 35х55х7 Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Подшипник INANK 70/25 TATRA"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Подшипник 32018 ХА,3247140250, 815-0613"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Пружина тормозной колодки Tatra"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Барабан тормозной Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Сальник коленвала 150х180х15мм Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Кольцо уплотнительное трубки 19,5х7,5 Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Лист рессоры 1-й 1540мм К934 9903012220 815-4191"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Наконечник рулевой тяги Tatra"

    Кол-во: 45

    "Позиция 34"

    "Пневмоцилиндр моторного тормоза Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Подшипник 6212 А SO, 3241620180, 815-2898"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Уплотнение 70х90х13 G MVQ,2735212850, 815-1384"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Уплотнение вала сцепления 60х80х8 Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Цилиндр сцепления главный d 25,4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Цилиндр управления блокировкой (перед. дифференциал) 2075320134 Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Шарнир шаровой левый Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Наконечник рулевой тяги правый Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Подшипник упорный коленвала (верхний) Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Подшипник упорный коленвала (нижний) Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Штанга привода клапана Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 45"

    "Фильтр масляный КПП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Наконечник рулевой тяги левый Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Пыльник поворотного шкворня Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Кольцо коллектора уплотнительное 75х3 Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Прокладка выпускного коллектора Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 50"

    "Дифференциал переднего моста Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Поршневая группа (Гильза+поршень+поршневые кольца) Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Цилиндр тормозной Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Гидроцилиндр подъёма кабины Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Цилиндр рулевого управления (с рулевым наконечником) Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Ремкомплект клинового механизма Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Кольцо уплотнительное 135х5 Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Кольцо уплотнительное 200х5 Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Энергоаккумулятор Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Прокладка турбокомпрессора Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Гайка тормозного цилиндра зад. Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Пневмоподушка задней подвески Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Кольцо стопорное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Патрубок воздушного фильтра Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Муфта соединительная воздухозаборника (гофра) Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Кольцо стяжное защитного меха моста Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Кольцо стяжное защитного меха моста Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Усилитель переключения передач Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Комплект прокладок усилителя переключения передач Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Корзина сцепления с подшип. MFZ 430 TATRA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Сальник вала Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Седельно-сцепное устройство Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Прокладка впускного коллектора Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Кольцо уплотнительное трубки 13,5х5 Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "Ремкомплект прокладок двигателя Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Ремкомплект КПП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Цилиндр блокировки дифференциала Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Механизм рулевой TATRA"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Подшипник 6206 2 К5 2 TATRA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Кольцо TATRA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Кран регулировки давления в шинах Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Подушка двигателя Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Подушка двигателя Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Трубка тормозная Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Насос топливный GS Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Подшипник упорный коленвала (нижний) Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Цилиндр управления ТНВД Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Штуцер Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Трубка компрессора Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Датчик ABS Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "Кольцо уплотнительное 280x5 Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Шарнир рулевого вала Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Кольцо уплотнительное выхлопной трубы Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Сайленблок рамы (Упор) Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 94"

    "Лист рессоры 3-й 1530мм К629 815-4193"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Лист рессоры 2-й 1740мм К629 815-4190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Лист рессоры 1-й 1740мм К629 815-4189"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Пыльник рычага Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Трубопровод к очистителю Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Патрубок воздуховода Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Кронштейн двигателя левый Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Кронштейн двигателя правый Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Барабан тормозной Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Форсунка топливная Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Крестовина Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 105"

    "Сайлентблок кабины Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Накладка тормозная 410х200мм задняя (к-т 8шт) Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 107"

    "Трубка подвода масла к компрессору Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подушка кабины задняя Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Замок кабины Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Подшипник маховика Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Подшипник ступичный Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "Втулка подшипника ступицы Tatra"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Сальник Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Сальник Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Втулка распорная Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Втулка регулировочная Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Прокладка ТКР Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Накладка тормозная передняя 410х180мм (к-т 8шт) Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Дифференциал среднего моста Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Комплект прокладок ДКП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Сальник 80x100x10 ДКП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Сальник 90x110x12 ДКП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительное 190x3 ДКП Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Генератор Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Трубопровод к ДВС Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "Гофра глушителя Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Пыльник тяги Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Ремкомплект ПГУ Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Комплект щетек стартера Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Втулка датчика ABS Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Клапан ABS Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Прокладка Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Прокладка Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Кольцо стопорное коленвала Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Пыльник Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Втулка-лента качения мостов Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Втулка полуоси Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "Кольцо стопорное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Кольцо распорное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "Кольцо распорное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Гайка ступицы Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 155"

    "Палец втулки Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 156"

    "Кольцо стопорное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "Кольцо стопорное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Трубка тормозная Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Кольцо уплотнительное Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 160"

    "Лист рессоры 2-й задней Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Лист рессоры 3-й задней Tatra"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Шланг ПГУ сцепления Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Автолампа 24V H7 70W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Автолампа 24V R5W BA15s"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Сальник ступицы 155x190x17.5/19 Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 166"

    "Сальник вала 15х26х6 Tatra"

    Кол-во: 24

    "Позиция 167"

    "Сальник вала 60х80х8 Tatra"

    Кол-во: 18

    "Позиция 168"

    "ПГУ Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Сальник 40х52х7 TATRA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Сальник 70х85х8 TATRA"

    Кол-во: 12

    "Позиция 171"

    "Подшипник 3247140320"

    Кол-во: 22

    "Позиция 172"

    "Подшипник ступицы Tatra (32028)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 173"

    "Подшипник 9903006130"

    Кол-во: 16

    "Позиция 174"

    "Подшипник Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 175"

    "Турбокомпрессор HX50W ТАТРА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Чехол защитный TATRA"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "Вал распределительный Tatra"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Вкладыш шатуна 6039-05/00 (D 85.00 mm) Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "Гидромуфта в сборе Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Головка блока цилиндров Tatra"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Диск сцепления 430 GTZ Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Толкатель клапана Tatra"

    Кол-во: 16

    "Позиция 183"

    "Сальник 85x110x12 Tatra"

    Кол-во: 12

    "Позиция 184"

    "Шайба медная 9х15 TATRA"

    Кол-во: 24

    "Позиция 185"

    "Подшипник выжимной KZISZ-5 (Евро-3) Tatra"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Клапан электромагнитный Tatra"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Амортизатор передний Tatra"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Подшипник 30219A ступицы Tatra"

    Кол-во: 12

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