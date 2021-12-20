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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 17:0020.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009799Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    GSPM0070

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 21:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма договора поставки ЗЧ (GSPM0070).zip

    Конкурсная документация (GSPM0070).docx

    Форма_ТКП__GSPM0070_.xlsx

    Техническое задание (GSPM0070).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    Почтовый адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Контактный телефон

    +7 921 919-76-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    semushinel@gsp-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 17:00 GMT +320.12.2021 17:0020.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009799Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009799Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009799Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для бурильно-крановой установки тяжелого класса KATO РЕ-1200 на объект МГ "Сила Сибири" ЛЧ Этап 2.4. для нужд ООО "ГСП-Механизация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-Механизация»
    Все закупки и тендеры «ГСП-Механизация»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, корп. 3, лит. «Б», эт/пом 17/1718

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ОПС № 167, а/я 1, ОПС № 167, а/я 1

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка подачи топлива Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Трубка подачи топлива Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Трубка подачи топлива Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Трубка подачи топлива Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Коллектор вращающийся KATO"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Коллектор вращающийся KATO"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Муфта разрывная KATO"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Подшипник 158-41803000 б/у"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Предохранитель цилиндрический kato 15А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Предохранитель цилиндрический kato 30А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Предохранитель цилиндрический 25А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Уплотнительное кольцо топливного насоса Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Уплотнение Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Комплект уплотнений вертикального Г/Ц KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Ремкомплект водяного насоса Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Манометр 250 кПа KATO"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Манометр 350 кПа KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Форсунка Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Насос водяной Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Сальник коленвала передний КАМАЗ,ГАЗ,ПАЗ дв.CUMMINS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Плита скольжения KATO"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    "Прокладка KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Прокладка регулировачная KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Коллектор KATO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Подогреватель кабины Komatsu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Термостат t=82C Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Сальник коленвала Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Сальник Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Сальник лебедки KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Ремкомплект гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Стартер Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Патрубок Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Прокладка клапанной крышки Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Трос газа KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Трос газа (ручной) KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Электроклапан отключения подачи топлива Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Прокладка лобовой крышки Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Сальник Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Сальник Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Прокладка корпуса коромысел Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Прокладка крышки клапанной Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Прокладка коллектора выпускного Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Счетчик моточасов KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 57"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Подшипник лебедки KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Ролик рычага направ. шнека KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Рычаг управления KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Ручка рычага управления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Замок фиксации штанги KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Рычаг управления выносной опорой KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Рычаг управления выносной опорой KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Муфта разрывная прямая KATO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Отопитель кабины KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Датчик угла наклона KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Ролик рамы KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Датчик глубинометра KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Предохранитель стандарт (комплект) (5-30A, 10шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Форсунка топливная Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Сальник коленвала задний Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Радиатор системы ДВС KATO PF1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Уплотнение термостата Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Насос топливный ТННД Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Сальник шкива водяного насоса Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Пружина KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 80"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Зажим KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Замок KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Поликлиновой ремень Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Механизм замковый штанги KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Пружина KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "Сальник коленвала передний к-т KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Термостат KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 7

    "Позиция 92"

    "Вентилятор кабины KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Соединение (БРС) KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Замок зажигания KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Кольцо форсунки Cummins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Фара KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Ролик обводной KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ручка двери KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Топливный насос Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Прокладка фильтра топливного Cummins"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Прокладка поддона Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Датчик давления топлива Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Турбокомпрессор Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Прокладка турбокомпрессора Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Перемычка АКБ 400мм КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Уплотнитель распределителя KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 112"

    "Уплотнитель распределителя KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "Уплотнитель распределителя KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 114"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 9

    "Позиция 115"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Комплект уплотнений KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Патрубок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 7

    "Позиция 121"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Насос топливный воздушного отопителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Подшипник KATO"

    Кол-во: 16

    "Позиция 125"

    "Указатель давления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 130"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Привод мотосчетчика KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Привод мотосчетчика KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Стопорный подшипник растяжки мачты KATO"

    Кол-во: 8

    "Позиция 135"

    "Патрубок гидронасоса KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Патрубок гидронасоса KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 140"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 143"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 160"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 161"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Труба гидравлическая роторного стола KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Труба гидравлическая роторного стола KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Муфта соединительная KATO"

    Кол-во: 24

    "Позиция 175"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 178"

    "Рукав высокого давления ТКР Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Рукав высокого давления ТКР Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Шланг ПЖД KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Шланг ПЖД KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Шланг ПЖД KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 184"

    "Рукав отопителя кабины KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Рукав радиатора отопителя кабины KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Рукав KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Рукав KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 27

    "Позиция 189"

    "Рукав KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Фара KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Хомут Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Прокладка термостата Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 202"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 203"

    "Патрубок KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Зажимное устройство штанги в сборе KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "РВД роторного стола KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "РВД роторного стола KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "РВД роторного стола KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 209"

    "Термостат Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Предпусковой подогреватель MIKUNI"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "Пресс-масленка KATO"

    Кол-во: 15

    "Позиция 212"

    "Вертлюг в сборе KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Вертлюг в сборе KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Кольцо уплотнительное РВД KATO"

    Кол-во: 13

    "Позиция 215"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Кольцо уплотнительное РВД KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Кольцо уплотнительное РВД KATO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 223"

    "РВД KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 224"

    "Труба гидравлическая KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Труба гидравлическая KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    "Ремкомплект Г/Ц роторного стола KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Подшипник Г/Ц стрелы KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Стопорное кольцо подшипника Г/Ц стрелы KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Замок инструментального ящика KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Патрубок радиатора KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Хомут KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "РВД аутригера KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 236"

    "РВД аутригера KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 237"

    "Педаль акселератора KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Ролик направляющий лебедки KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Муфта разрывная KATO"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "Ручка рычага управления KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Кольцо гидравлического фильтра KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Кольцо гидравлического фильтра KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Шланг топливный CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Шланг топливный CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Датчик давления масла KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Датчик уровня топлива KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Прокладка датчика KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Муфта KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 250"

    "Ручка рычага управления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Перемычка водоотделяющая KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Ручка KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "Канат в сборе KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Ролик KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 256"

    "Фланец KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Набор прокладок верхний Cummins М11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Генератор 24V 35A Cummins QSX/ISX-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Датчик давления масла KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Измеритель температуры рабочей жидкости KATO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Кольцо стопорное KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Кольцо стопорное KATO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 264"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 265"

    "Кольцо уплотнительное распределителя KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 266"

    "Уплотнение KATO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Муфта разрывная KATO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "Муфта соединительная KATO"

    Кол-во: 45

    "Позиция 269"

    "Муфта соединительная KATO"

    Кол-во: 8

    "Позиция 270"

    "Насос KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Кольцо уплотнительное KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Опора скольжения KATO"

    Кол-во: 24

    "Позиция 273"

    "Ремень поликлиновый Cummins K039376"

    Кол-во: 3

    "Позиция 274"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема мачты КАТО PF-1200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 275"

    "Р/к гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Ремкомплект гидроцилиндра KATO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Рукав высокого давления KATO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Прокладка сальника Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Сальник KATO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "Патрубок системы охлаждения KATO"

    Кол-во: 3

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