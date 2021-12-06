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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009798

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-00030

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 20:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_Задание.docx

    Форма_договора_поставки__с_банковским_сопровождением_.docx

    Форма_КП.xlsx

    Документация.docx

    АП009798.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СГК-1
    Все закупки и тендеры СГК-1

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Контактный телефон

    +7 812 242-72-72 доб. 2372

    Факс

    Адрес электронной почты

    fedotovana@sgc-1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 10:00 GMT +306.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 23:0010.12.2021 23:0010.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009798Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 23:0010.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009798Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СГК-1
    Все закупки и тендеры СГК-1

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.129

    Приборы неразрушающего контроля прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108125/name/61b6f7c6d9a0b3.12547025

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект измерителей дозы ИД-0,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Фонарь фотолабораторный (неактиничный) с регулируемой яркостью"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Очиститель Babbko N120 (балон 300 мл.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Пенетрант Sherwin LTP82 (балон 250 мл.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Проявитель Sherwin В-106 (балон 300 мл.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Денситометр ДП 5004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Дозиметр ДКГ-РМ-1621"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Лента горадительная "Осторожно радиация""

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Набор радиационной безопасности"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Трафарет для расшифровки Р/Г снимков"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Магнитный держатель Эксперт"

    Кол-во: 45

    "Позиция 12"

    "Магнитный держатель МП-1"

    Кол-во: 45

    "Позиция 13"

    "Бумага светонепроницаемая (неактиничная) красно-чёрная (шириной 1м)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Фонарики налобные аккумуляторные (не менее 1500 Лм, li-ion не менее 2000 мАч)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Гель для проведения ультразвукового контроля (Морозоустойчивый до -40°С)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Маркировочные знаки №1 (буквы кирилица (мелкие))"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Маркировочные знаки №1 (буквы латиница (мелкие))"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Маркировочные знаки №2 (буквы кирилица)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Маркировочные знаки №2 (буквы латиница)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Маркировочные знаки №4 (буквы кирилица)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Маркировочные знаки №4 (буквы латиница)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Маркировочные знаки №5 (знаки цифры (мелкие))"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Маркировочные знаки №6 (знаки цифры)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Толщиномер ультразвуковой А1210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Адгезиметр АМЦ 2-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Адгезиметр механический Elcometer 106"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Толщиномер покрытий МТ-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Пружинный электрод 1400 мм (для Buckleys PHD)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Щетка электрод (для Buckleys PHD)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Гигрометр психометрический типа ВИТ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Коробка для хранения пленок Альфа-НДТ (на 100 пленок)"

    Кол-во: 70

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