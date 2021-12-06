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Номер извещения
АП009798
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 20:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
Контактный телефон
+7 812 242-72-72 доб. 2372
Факс
Адрес электронной почты
fedotovana@sgc-1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федотова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 10:00 GMT +306.12.2021 10:0006.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009798Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 23:0010.12.2021 23:0010.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009798Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 23:0010.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009798Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для производства работ неразрушающим методом на объект строительства «Этап 6.9.1 Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛ ТАШКЕНТСКАЯ, Д. 3, К. 3, ЛИТЕРА Б, ЭТАЖ 14, КОМ. 1420
26.51.66.129
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 45
Кол-во: 45
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 80
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 3
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