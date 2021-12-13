www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110892709
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений (конкурентный)
Дата публикации
01.12.2021 20:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А
Почтовый адрес
460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А
Контактный телефон
+7 3532 37-86-86
Факс
Адрес электронной почты
80@orenschool.ru
Ф.И.О. контактного лица
НУРГАЛЕЕВА ЖАНАРА ЖУМАБАЕВНА
Место рассмотрения предложений
Пруды
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год
Начальная цена
2 373 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОАУ СОШ № 80
Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 80
Адрес местонахождения
460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А
56.29
56.29
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.