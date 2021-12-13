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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892709Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 годПрудыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений (конкурентный)

    Дата публикации

    01.12.2021 20:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    80_Школа_Запрос_предложений.doc

    Протокол_Итогов_СОШ_80.jpeg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 80

    Юридический адрес

    460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А

    Почтовый адрес

    460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А

    Контактный телефон

    +7 3532 37-86-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    80@orenschool.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    НУРГАЛЕЕВА ЖАНАРА ЖУМАБАЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Пруды

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892709Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 годПруды

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания воспитанников на 2022-2023 год

    Начальная цена

    2 373 624,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОАУ СОШ № 80
    Все закупки и тендеры МОАУ СОШ № 80

    Адрес местонахождения

    460552, Российская Федерация, Оренбургская область, Пруды, Школьная, 7А

    Классификатор ОКПД2

    56.29

    Услуги по обеспечению питанием прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110708/name/61b98a9fdc4c82.04547928

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во:

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