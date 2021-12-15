Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009797 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз

Все закупки и тендеры АОСТНГ Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134 Контактный телефон +7 495 540-74-50 Факс -- Адрес электронной почты ale.smirnova@gazartstroy.ru Ф.И.О. контактного лица Розе Алёна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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