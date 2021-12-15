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    Главная / Торги / Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

    Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 20:1015.12.2021 20:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009797Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 20:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП009797.pdf

    Техническое задание _ХБСВ.docx

    Проект договора.doc

    Форма ТКП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 20:10 GMT +315.12.2021 20:1015.12.2021 20:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009797Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 17:3029.12.2021 17:3029.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009797Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 17:3029.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009797Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно- бытовых сточных вод (далее - ХБСВ) с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта- Чаянда» - ВЗиС 543 км КТП-6 в Киренском районе Иркутской области, ВЗиС 584 км КТП-6 и ВЗиС 616 км КТП-7 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.

    Начальная цена

    331 884 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11

    Услуги по удалению и очистке сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1128980/name/61db38df684276.59014638

    09.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» на территории Иркутской области - ВЗиС 543 км КТП-6 (Киренский район)"

    Кол-во: 14400

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» на территории Иркутской области - ВЗиС 584 км КТП-6 (Мамско-Чуйский район)"

    Кол-во: 9900

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по вывозу и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод с объектов строительства МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» на территории Иркутской области - ВЗиС 616 км КТП-7 (Мамско-Чуйский район)."

    Кол-во: 9900

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