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    Главная / Торги / Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)

    Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 20:0006.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009795Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 19:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4. Форма ТКП_МГ.xlsx

    2. Проект договора.doc

    3. Техническое задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розе Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 20:00 GMT +306.12.2021 20:0006.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009795Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 17:3020.12.2021 17:3020.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009795Подведение итогов не позднее Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 17:3020.12.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009795Подведение итогов не позднее Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)

    Начальная цена

    48 094 676,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    02.40.10.119

    Услуги, связанные с лесоводством, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по лесовосстановлению или лесоразведению при строительстве объекта: МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» (код стройки 051-2004430) (990,8111 га)"

    Кол-во: 1

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    Томская область
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