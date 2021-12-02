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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.12.2021 17:0002.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009791Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009791

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 19:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Коммерческое предложение.xlsx

    Приложение_к_ТЗ__.xlsx

    Договор.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.doc

    ЭТП_АП009791_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Контактный телефон

    +7 812 383-33-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    nigamatovma@gsp-7.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нигаматов Максим Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.12.2021 17:00 GMT +302.12.2021 17:0002.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009791Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.12.2021 17:1502.12.2021 17:1502.12.2021 17:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009791Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2021 12:0003.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009791Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.12.202103.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009791Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ГСП-7»
    Все закупки и тендеры «ГСП-7»

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1102032/name/61adf16082d215.31423217

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7"

    Кол-во: 4

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