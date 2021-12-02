Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009791 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-7

Все закупки и тендеры «ГСП-7» Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23 Контактный телефон +7 812 383-33-73 Факс Адрес электронной почты nigamatovma@gsp-7.ru Ф.И.О. контактного лица Нигаматов Максим Альбертович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru