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Номер извещения
АП009791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
Контактный телефон
+7 812 383-33-73
Факс
Адрес электронной почты
nigamatovma@gsp-7.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нигаматов Максим Альбертович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2021 17:00 GMT +302.12.2021 17:0002.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009791Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.12.2021 17:1502.12.2021 17:1502.12.2021 17:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок АП009791Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.12.2021 12:0003.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009791Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.12.202103.12.2021 12:0003.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009791Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке груза автомобильным транспортом для объекта «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 187.0 от 382-569 км Ду 1400, инв. № 398 – капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 417-448 (31 км) Вуктыльское ЛПУ МГ» для нужд ООО «ГСП-7»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ, ДОМ 3, КОРПУС 3 ЛИТЕР Б, ЭТ/КОМ 16/23
49.41.19.900
Документация лота
Кол-во: 4
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