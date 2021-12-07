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    Главная / Торги / Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3

    Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009789Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009789_second_parts_protocol.rtf

    ОЛ.zip

    02_Анонс_Isource.docx

    01 Письмо руководителю организации.pdf

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор новый.zip

    Ведомость отклонений к ТЗ.xlsx

    Перечень_докумментов_при_подаче_предложения_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 14:00 GMT +307.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009789Дата и время окончания срока приема заявок Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 12:0010.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009789Подведение итогов не позднее Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 12:0010.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009789Подведение итогов не позднее Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка экскаватора тяжелого эксплуатационного массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки ( при не согласии указать прописать свои условия)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.92.27

    Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111255/name/61b9c2218d3763.85824689

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор тяжелый эксплуатационной массой не менее 40 тонн, в комплекте с ковшом рыхлителем объемом 1,0 м3"

    Кол-во: 1

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    01.02.2022 13:59(GMT+03:00)
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    Вологодская область
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