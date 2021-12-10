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    Главная / Торги / Поставка обуви форменной

    Поставка обуви форменной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви форменной354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка обуви форменной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 19:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    реестр_изменений.docx

    ЗД_ЗП_СО_009810._V2docx.docx

    Реестр_изменений..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-17-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    yu.yakubovskaya@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Якубовская Юлия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка обуви форменной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обуви форменной354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 17:0010.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892607Дата и время вскрытия заявок Поставка обуви форменной354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 19:0017.01.2022 19:0017.01.2022 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892607Подведение итогов не позднее Поставка обуви форменной354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 19:0017.01.2022 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892607Подведение итогов не позднее Поставка обуви форменной354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обуви форменной

    Начальная цена

    2 900 688,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    15.20.13

    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка обуви форменной"

    Кол-во: 1

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