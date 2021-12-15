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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892434Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    155/ГИГ/155/01.12.21/КО

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    01.12.2021 18:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_Тверская_область.rar

    Приложение_1___Проект_договора.rar

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Приложения_к_Технической_части_документации__155_ГИГ_155_01.12.2021_КО.rar

    Приложение_3___Методика_анализа_рассмотрения_оценки_и_сопоставления_заявок.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    Почтовый адрес

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 333-47-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-investgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892434Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892434Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    17.01.2022 18:0017.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892434Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892434Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022

    Начальная цена

    620 037 072,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 400 741,44 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    12 400 741,44

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А

    190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133774/name/61e52753003310.36236805

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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