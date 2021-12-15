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Номер извещения
32110892434
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
01.12.2021 18:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 09:00 GMT +315.12.2021 09:0015.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892434Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892434Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
17.01.2022 18:0017.01.2022 18:0017.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892434Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Программы газификации в Тверской области, код стройки 69/2022
Начальная цена
620 037 072,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 400 741,44 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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