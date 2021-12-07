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Номер извещения
АП009784
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 749
Факс
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Адрес электронной почты
aa.romanov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Артём Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009784Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.01.2022 12:0005.01.2022 12:0005.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009784Подведение итогов не позднее Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
29.10.41.110
Документация лота
Кол-во: 1
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