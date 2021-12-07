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    Главная / Торги / Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118

    Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009784Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009784_second_parts_protocol.rtf

    ОЛ.zip

    Форма_ТКП.xlsx

    Договор новый.zip

    01 Письмо руководителю организации.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    Ведомость_отклонений_к_ТЗ.xlsx

    Перечень_докумментов_при_подаче_предложения_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009784Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    05.01.2022 12:0005.01.2022 12:0005.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009784Подведение итогов не позднее Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.01.202205.01.2022 12:0005.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009784Подведение итогов не позднее Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автобетоносмесителя на шасси КАМАЗ 43118

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.41.110

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122972/name/61c975ce5f1776.78626111

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобетоносмеситель на шасси КАМАЗ 43118"

    Кол-во: 1

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