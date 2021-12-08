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Номер извещения
ГП112179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
lzaykina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайкина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 18:00 GMT +308.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112179Дата и время окончания срока приема заявок Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 18:0008.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112179Дата и время вскрытия заявок Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 23:5924.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112179Подведение итогов не позднее Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
26.20.1
Документация лота
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