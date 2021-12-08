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    Главная / Торги / Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа

    Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112179Дата и время окончания срока приема заявок Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    ТЗ_ворд.docx

    Приложение_2_Форма_технического_предложения.docx

    Т001368_Извещение.docx

    Приложение_3_Форма_коммерческого_предложения.docx

    Приложение_4_Cписок_документов.docx

    ГП112179_Т001368_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 18:00 GMT +308.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112179Дата и время окончания срока приема заявок Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 18:0008.12.2021 18:0008.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112179Дата и время вскрытия заявок Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 23:5924.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112179Подведение итогов не позднее Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 23:5924.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112179Подведение итогов не позднее Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т001368 Закупка рабочих станций нелинейного монтажа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120451/name/61c46a4eb1c340.85171030

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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