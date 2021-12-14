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    Главная / Торги / Оказание услуг на проведение испытаний рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит" 2 лота

    Оказание услуг на проведение испытаний рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит" 2 лота

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009783Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Оказание услуг по регулярным испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испытанийг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0087710-426-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг на проведение испытаний рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит" 2 лота

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    01.12.2021 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ

    Юридический адрес

    199106, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Почтовый адрес

    199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., Д. 80, ЛИТЕРА Р, ЭТАЖ 5,6

    Контактный телефон

    +7 921 922-55-34

    Адрес электронной почты

    zakupki_BM@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Журавлев Михаил Викторович

    Место рассмотрения заявок

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 2. Оказание услуг по периодическим испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испыта

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009783Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2. Оказание услуг по периодическим испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испытаг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 2. Оказание услуг по периодическим испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испыта

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Лот 1. Оказание услуг по регулярным испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испытаний

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 18:00 GMT +314.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009783Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1. Оказание услуг по регулярным испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испытанийг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Лот 1. Оказание услуг по регулярным испытаниям рулонных материалов по заказу ООО "НОВА-Брит". Оказание услуг на проведение испытаний

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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