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    Главная / Торги / Поставка кабеля

    Поставка кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 06:0008.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110892334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    385 (385-0112-21)

    Наименование закупки

    Поставка кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    01.12.2021 17:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_запросе_котировок.doc

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_2_Рекомендуемые_формы_документов.doc

    протокол___385_от_10.12.2021___Поставка_кабеля__изв._385.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Юридический адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Почтовый адрес

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Контактный телефон

    +7 3812 54-10-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupka@omskelectro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитрюк Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892334Подведение итогов не позднее Поставка кабеляг. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля

    Начальная цена

    742 693,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКЭЛЕКТРО
    Все закупки и тендеры АО ОМСКЭЛЕКТРО

    Адрес местонахождения

    644027, Российская Федерация, Омская область, Омск, Лизы Чайкиной, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство кабелей и кабельной арматуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107282/name/61b34fb1486ab1.66579219

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кабелей и кабельной арматуры"

    Кол-во: 335.00000

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