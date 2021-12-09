Предмет договора

сооружение, площадью застройки: 4336 кв.м., кадастровый номер: 10:06:0000000:15385 (далее – Сооружение), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 15.09.2011 сделана запись регистрации № 10-10-06/008/2011-364, передано в пользование ПОУ «Сегежская АШ ДОСААФ России» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 10.01.2012 сделана запись регистрации № 10-10-06/011/2011-286. Сооружение расположено на земельном участке общей площадью 5405 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Спорт. Территориальная зона ОДЗ-7. Зона спортивного назначения, кадастровый номер: 10:06:0010916:25.