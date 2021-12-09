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Наименование процедуры
аукцион на право заключения договора купли-продажи сооружения, расположенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Мелентьевой
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Карелия, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Мелентьевой
Номер извещения
ГП112178
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Предмет договора
сооружение, площадью застройки: 4336 кв.м., кадастровый номер: 10:06:0000000:15385 (далее – Сооружение), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 15.09.2011 сделана запись регистрации № 10-10-06/008/2011-364, передано в пользование ПОУ «Сегежская АШ ДОСААФ России» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 10.01.2012 сделана запись регистрации № 10-10-06/011/2011-286. Сооружение расположено на земельном участке общей площадью 5405 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Спорт. Территориальная зона ОДЗ-7. Зона спортивного назначения, кадастровый номер: 10:06:0010916:25.
Начальная цена
3463000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-12-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.12.2021 15:00
Дата и время проведения
13.12.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
сооружение, площадью застройки: 4336 кв.м., кадастровый номер: 10:06:0000000:15385 (далее – Сооружение), принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 15.09.2011 сделана запись регистрации № 10-10-06/008/2011-364, передано в пользование ПОУ «Сегежская АШ ДОСААФ России» на праве оперативного управления, о чем в ЕГРН 10.01.2012 сделана запись регистрации № 10-10-06/011/2011-286.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Юридический адрес
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Контактный телефон
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес электронной почты
dio@dosaaf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скляр Николай Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Скляр Николай Андреевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
dio@dosaaf.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 730-22-66 доб. 391
Адрес местонахождения продавца/инициатора
125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно извещению
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр объекта осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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