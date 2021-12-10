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    Закупка прокладок СНП (заявка № 773)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112176Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок СНП (заявка № 773)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка прокладок СНП (заявка № 773)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 17:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.7z

    Письмо_исходящее___от__О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений.docx

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть__ТКП_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14504

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    angelina.anyuhina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка прокладок СНП (заявка № 773)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112176Дата и время окончания срока приема заявок Закупка прокладок СНП (заявка № 773)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 18:0031.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112176Подведение итогов не позднее Закупка прокладок СНП (заявка № 773)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112176Подведение итогов не позднее Закупка прокладок СНП (заявка № 773)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка прокладок СНП (заявка № 773)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Прокладка ГОСТ Р 53561-2009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Прокладка ГОСТ Р 53561-2009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Прокладка СНП ASME B16.20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Прокладка ГОСТ Р 53561-2009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Прокладка СНП ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Прокладка ГОСТ Р 53561-2009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Прокладка ASME B16.20"

    Кол-во: 4

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