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    Главная / Торги / Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)

    Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП.zip

    Протокол_подведения_итогов_ЭТП_ГПБ.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-00 доб. 64972

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.filippova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009782Подведение итогов не позднее Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009782Подведение итогов не позднее Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)

    Начальная цена

    4 688 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.140

    Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108804/name/61b74ca1a9d939.07030255

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году"

    Кол-во: 1

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