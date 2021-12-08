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Номер извещения
АП009782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
01.12.2021 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
Контактный телефон
+7 495 428-48-00 доб. 64972
Факс
Адрес электронной почты
o.filippova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 14:0010.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009782Подведение итогов не позднее Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.202110.12.2021 14:0010.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009782Подведение итогов не позднее Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка станка токарно-винторезного с длиной обработки 1500 мм 1М63Н для нужд филиала «Ухтинский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2021 году (0142/00010/П/01.12.2021)
Начальная цена
4 688 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.
28.41.22.140
Документация лота
Кол-во: 1
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