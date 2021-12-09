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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112177
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перечни содержания бортовых медицинских аптечек
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
01.12.2021 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 664-12-74
Факс
--
Адрес электронной почты
tdvoryak@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дворяк Татьяна Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перечни содержания бортовых медицинских аптечек
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 09:00 GMT +309.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112177Дата и время окончания срока приема заявок Перечни содержания бортовых медицинских аптечекМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 09:0009.12.2021 09:0009.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112177Дата и время вскрытия заявок Перечни содержания бортовых медицинских аптечекМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перечни содержания бортовых медицинских аптечек
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
17.29
Документация лота
Кол-во: 1800
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