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Номер извещения
32110892231
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
01.12.2021 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
Почтовый адрес
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
Контактный телефон
2601648
Факс
Адрес электронной почты
mto@esk-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трущева Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород
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Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 08:00 GMT +308.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2021 08:0008.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892231Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 00:0013.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892231Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.12.202113.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892231Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.
Начальная цена
11 546 532,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А
42.22.22.110
42.22
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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