Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110892231 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Все закупки и тендеры АО ЭСК Юридический адрес 603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А Почтовый адрес 603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А Контактный телефон 2601648 Факс Адрес электронной почты mto@esk-nnov.ru Ф.И.О. контактного лица Трущева Юлия Юрьевна Место рассмотрения предложений г. Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых Тендерная гарантия До 60 дней

Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ Гарантия на возврат аванса От 1,7% годовых

До 3 лет

Любые заказчики и поставщики Гарантия на исполнение контракта От 2,5% годовых

До 2 лет

Гибкий подход при рассмотрении Подробнее