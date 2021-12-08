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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

    Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    01.12.2021 17:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Строительство_ЛЭП_0_4кВ_от_ВРУ_0_4_кВ_д._1_до_ТП518___ЛСР_199_21.xlsx

    Строительство_ЛЭП_0_4кВ_от_ВРУ_0_4_кВ_д.2_д.3_д.4_д.5_до_ТП518___ЛСР_200_21.xlsx

    Строительство_ЛЭП_6кВ_от_ТП180_до_ТП518стр_ЛСР_197_21.xlsx

    Строительство_ЛЭП_6кВ_от_Ф3011_до_ТП518стр_ЛСР_198_21.xlsx

    Часть_I_Порядок_проведения_АРЭФ.docx

    Часть_II_Проект_договора.docx

    Часть_III_ТЗ.docx

    Часть_IV_Формы_документов.docx

    Часть_V._Порядок_оценки_заявок.docx

    Сводный_сметный_расчет.xlsx

    Раздел_1.3_Части_I_ИКАР.docx

    строительство_БКТП630_ТП518стр.xlsx

    Обоснование_НМЦ.pdf

    ПИР_строительство_КЛ6_и_0_4кВ__ТП.xls

    525_507ЭСК_21.Протокол_ПИ__ПИР_СМР_ТЕХ_ПРИС_Альфакапстрой__32110892231___ЕИС_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЭСК

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Контактный телефон

    2601648

    Факс

    Адрес электронной почты

    mto@esk-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трущева Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 08:00 GMT +308.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892231Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2021 08:0008.12.2021 08:0008.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892231Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 00:0013.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892231Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892231Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.г. Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторной подстанции (ТП) 6/0,4 кВ (ТП 518 (стр.)), по прокладке линии электропередачи (ЛЭП) 6 кВ от распределительного устройства (РУ) 6кВ ТП 180 (ячейка 3) до РУ 6 кВ ТП 518 (стр.), по прокладке ЛЭП 6 кВ от опоры № 19 ВЛ 6 кВ ф.3011 РТП30 до РУ 6 кВ ТП518 (стр), по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ дома № 1, по прокладке ЛЭП 0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП 518 (стр) до ВРУ 0,4 кВ домов №№ 2, 3, 4, 5 заявителя ООО «Альфакапстрой», для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, указанных в пункте 3 настоящего Технического задания, в объеме, указанном в пункте 6 настоящего Технического задания, в рамках исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 251/21 от 17.11.2021г.

    Начальная цена

    11 546 532,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭСК
    Все закупки и тендеры АО ЭСК

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 114А

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.110

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1104732/name/61b0c4a746f942.09284810

    08.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями"

    Кол-во: 5.00000

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