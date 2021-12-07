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    Главная / Торги / Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)

    Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009781

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01325

    Наименование закупки

    Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    01.12.2021 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 21-01325.doc

    Форма_КП.xlsx

    Договор поставки новогодних подарков для детей сотрудников.docx

    Техническое_задание_подарки.docx

    АП009781_second_parts_protocol_21_01325.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40 доб. 2820

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    mikhailovma@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    09.12.2021 23:0009.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009781Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009781Подведение итогов не позднее Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром» (1283 комплекта)

    Начальная цена

    2 928 319,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    32.99.51.110

    Изделия для новогодних и рождественских праздников

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107553/name/61b36831ea23e4.44682884

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка новогодних подарков детям сотрудников АО «Газстройпром»"

    Кол-во: 1283

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