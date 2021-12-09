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    Главная / Торги / Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».

    Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892217Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110892217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    01.12.2021 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    НМЦК.xls

    Проект_Договора.docx

    ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 631-85-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110892217Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 10:0009.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110892217Дата и время вскрытия заявок Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.202109.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110892217Подведение итогов не позднее Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплексных услуг по стирке белья для нужд пансионата «Звездный».

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Центр Звёздный
    Все закупки и тендеры АО Центр Звёздный

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42, 42, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    96.01.19.100

    Услуги прачечных

    Классификатор ОКВЭД2

    96.01

    Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий"

    Кол-во: 1.00000

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